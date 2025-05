Feria de Abril 2025: Vicky Martín Berrocal te enseña cómo ser la más elegante sin ir vestida de flamenca

Las chicas sevillanas están contando los minutos para que llegue la Feria de Abril 2024. Tan solo quedan cuatro días para celebrar la fiesta más internacional y popular de la capital andaluza. Tanto las editoras de moda como las asistentes tienen claro todas las tendencias en trajes de flamenca para convertirse en la mejor vestida. No obstante, es cierto que muchas de ellas optan por vestirse con otros atuendos, siempre y cuando se respeten los códigos de vestimentas. Aunque muchas influencers y celebrities de este país ya nos han inspirado con looks españoles y elegantes, las expertas en moda tienen mucho qué decir sobre cómo sacar partido a tu armario si no quieres lucir un traje de flamenca.

Y ahora es Vicky Martín Berrocal la que nos ha dado ideas de cómo ser la más elegante de la Feria de Abril 2025 con looks de su firma Victoria, sin ir vestida de flamenca. O lo que es lo mismo, menos de una semana para la noche del 'pescaíto', por lo tanto, este año se celebrará durante la noche del lunes 5 al martes 6 de mayo. Se trata de una noche elegante, en la que los hombres suelen ir de chaqueta y las mujeres suelen vestirse con ropa más arreglada.

Cómo ir a la Feria de Abril sin vestirte de flamenca

Una de las claves que debemos tener clara si vamos a acudir a la Feria de Abril sin traje de flamenca es el largo de nuestro vestido. Las expertas en moda coinciden en que se apueste por un diseño de corte midi o al tobillo, de tal forma que los tacones puedan alejar el bajo para evitar el temido efecto desgastado y sucio que puede llegar desde el primer momento que se accede al recinto. Los complementos de pelo también son un esencial que no podemos perder de vista. Las flores grandes son las claras protagonistas en los peinados de las chicas sevillanas, pero son exclusivas para aquellas que se visten de flamenca.

Existen muchas más formas de ir vestida a la Feria de Abril sin pasar por un traje de flamenca. Si todavía no tienes look para la celebración, toma nota de todos los consejos de Vicky Martín Berrocal para no cometer ni un solo error.