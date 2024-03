Aitana se apunta a la tendencia 'mob wife' en el desfile de Vetements en París con este vestido lencero con transparencias

Aitana ha asistido al desfile de Vetements en la Semana de la Moda de París con una inspiración a la actual tendencia mob wife. Tenemos claro que este evento tan relevante para toda editora de moda es esencial de analizar por todas las propuestas estilísticas que nos muestran las firmas de lujo en cada temporada. Sin embargo, de la misma manera que hemos estado enganchadas a las pasarelas de Dior o Moschino, tampoco hemos podido quitar el ojo a todos los looks de Aitana. No cabe duda de que a lo largo de estas semanas, la cantante ha demostrado que puede aportar ideas e inspiraciones en el sector de la indumentaria por varios motivos: sabe adaptarse a todas las tendencias y cada día muestra una evolución en su estilismo. Si en Milán ya nos enamoró con su twin set de tweed al más puro estilo coquette en el desfile de Emporio Armani, en París nos ha deleitado con los outfits más creativos y extravagantes que hemos visto hasta ahora en su armario. Después de cautivarnos con su cambio de look de su melena en el desfile de Paco Rabanne, ahora también lo ha hecho con este vestido lencero con transparencias y peinado efecto mojado en la pasarela de Vetements, en la que ha desfilado Georgina Rodríguez con una camiseta firmada por Cristiano Ronaldo.

La firma de lujo Vetements surgió en el 2013, pero no fue hasta el verano de 2025 que debutó en la Semana de la Moda de París, donde triunfó y llamó la atención a una de las multinacionales líderes del sector del lujo, LVMH. Se caracteriza por su innovación en las formas y las proporciones en cada una de sus colecciones. Pues bien, Aitana no se ha querido perder la presentación de su colección otoño-invierno 2024 con una de las prendas esenciales que siempre está presente en nuestro armario de primavera-verano. Estamos hablando del clásico vestido lencero negro con encajes y transparencias, todo un básico que siempre funciona. Aitana lo ha combinado con tacones en blanco muy altos y chaqueta oversize y con mucho volumen, un pequeño guiño a la firma de lujo. Pero, no podemos olvidarnos tanto del hairstyle de efecto mojado como del look de maquillaje, dos añadidos que destacan por la tendencia tan viral del mob wife.

Este martes, 5 de marzo, finaliza la Semana de la Moda de París y nosotras vamos a estar expectantes para ver todos los looks con los que nos va a seguir sorprendiendo Aitana.