Chaleco denim y pantalones muy anchos: así es el look de Aitana para arrancar el festival Icónica Santalucía Sevilla Fest 2024

Aitana arranca el Icónica Santalucía Sevilla Fest 2024 con un total look en denim de lo más cañero y rompedor. Este festival de música se celebrará en la capital andaluza hasta el 16 de julio con la invitación de una infinidad de artistas nacionales e internacionales, como Manuel Turizo o Maluma. Esta vez, la cantante catalana ha sido la encargada de abrir el Icónica Santalucía Fest 2024 en plena gira de 'Alpha Tour'. Y si, las fans de Taylor Swift llenaron el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en su 'The Eras Tour', ahora las aitaners no han dudado en acudir al festival con el código de vestimenta estipulado por la artista. Y es que hace unos días, anunció de nuevo un dresscode para todos sus conciertos en los distintos festivales de música en los que actuará en las próximas semanas. De la misma manera que en sus anteriores conciertos ha habido un color protagonista en cada ciudad, ahora ha aconsejado sobre cómo vestir en 'The Alpha Tour Festivales' a través de un código de vestimenta. En definitiva, Aitana ha aconsejado a todas sus fans que utilicen los colores característicos de Alpha para potenciarlos con mucho más brillo. Las opciones son infinitas: faldas de lentejuelas, pantalones metalizados, tops transparentes, entre otras.

Comienzan los festivales de música y, con ello, la preparación de los looks de maquillaje llamativos y los estilismos más originales para asistir. Aitana ha conquistado esta edición del Icónica Santalucía Sevilla Fest con un conjunto denim de lo más cañero y rompedor. Estamos hablando de un chaleco sastre y ajustado combinado con unos pantalones wide leg decorados con pequeños cinturones en cada pierna. No obstante, la cantante catalana ha dejado atrás el chaleco y ha lucido un bralette del mismo tejido decorado con brillos en la mitad del concierto. No cabe duda de que ha querido dar un toque de estética cowboy en esta actuación, puesto que es uno de los estilismos más elegidos para este tipo de eventos. Cada vez que Aitana toca un escenario nos sorprende con su look y esta vez nos sirve de inspiración para los próximos festivales de música que tenemos agendados. Eso sí, manteniendo su esencia. Durante el día de hoy y de mañana, Aitanatambién actuará en el Share Festival Negrita en Barcelona donde la veremos de nuevo triunfar bajo los focos. La cantante ya ha dejado claro en los últimos días que está ilusionada por volver a su ciudad natal y donde comenzó a conocerse como la artista que es hoy en día.

Aitana Ocaña en Sevilla. Gtres

Una inspiración para todos nuestros looks de los próximos festivales de música del verano para ir cómodas y favorecedoras. Si esta vez ha escogido un conjunto denim de lo más cañero, ¿con qué nos sorprenderá hoy en el Share Festival Negrita en Barcelona?