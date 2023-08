Nos vamos directas a Bershka a por el vestido de Alba Díaz que llevarían las mismísimas Kardashian

Vestido hay muchos, y más en septiembre para la vuelta a la ciudad, a la rutina y a todo eso que echábamos de menos en Madrid, como Alba Díaz que se ha pasado el juego de las tendencias y de la moda con este diseño de Bershka que no puede tener más rollazo. Un vestido que lucirían las mismísimas Kardashian, y que podría ser perfectamente de su marca de ropa, pero no, es de la etiqueta de Inditex. Y es que la hija de Vicky Martín Berrocalha vuelto con las pilas cargadas a la ciudad y con este vestido de Bershka que no dudamos de que se va a agotar, y seguro que vemos mucho en una semanas en el street style de MBFWMadrid. Porque Alba tiene un estilo que nos encanta, sabe mezclar las tendencias, con los básicos de armario más eternos, y a todo consigue darle su estilo tan personal. Y más desde que se ha cortado la melena como su madre, que aún hace que las dos luzcan mucho más estilosas.

Alba Díaz se ha convertido en un icono de estilo para muchas mujeres debido a su estilo único y su capacidad para combinar piezas de alta moda con ropa más accesible, y este vestido de Bershka es un buen ejemplo de ello. Un diseño que seguramente ella ha combinado con zapatillas, su calzado fetiche, pero como nos enseñan en la web de Inditex, también se puede combinar conbotas este otoño 2023 para marcarte un lookazo por las calles de tu ciudad.

Vestido largo sin mangas print, de Bershka (29,99 euros)

Vestido print. Bershka

Un vestido largo de Bershka, ajustado y sin mangas, con un estampado que simula el efecto mojado de un tejido marcando la silueta femenina y que además, cuenta con escote a la espalda que realza aún más la figura. Un diseño de esos de efecto tipazo que tanto nos gustan.