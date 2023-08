En la maleta de vacaciones de Alba Díaz a Mallorca hemos encontrado el conjunto más sexy de Bershka

Alba Díaz, o mejor dicho, nuestra Hailey Bieber particular, como nos gusta a nosotras llamarla desde su corte de pelo, se ha vuelto a pasar el juego de la moda con este lookazo. Y es que tenemos muchas pruebas, y pocas dudas, que las maletas de vacaciones a Ibiza y Mallorca de Alba Díaz y Vicky Martín Berrocal son las mejores del verano, del mundo 'famosil'. Porque madre e hija no paran de dejarnos los mejores looks en las últimas semanas, y aunque comparta vestidos entre ellas, o Alba uno de Zara con su tía, tenemos claro que nosotras también queremos compartir maleta o armario con ellas. Todo ello, mientras esperamos a ver si se animan a grabar un documental de su vida a lo Georgina Rodríguez o Tamara Falcó, porque estamos seguras que nos alegría la vida. Pero mientras seguimos soñando con que eso pase, vamos a centrarnos en el conjunto más sexy y de 'efecto tipazo' de Bershka que acaba de estrenar Alba Díaz en Mallorca con sus zapatillas de confianza.

Un conjunto de falda y top de Bershka que nos recuerda a los de Skims, la marca de ropa de Kim Kardashian, pero obviamente, en versión low cost. Una falda maxi larga en color camel, que se ajusta a la silueta y marca las curvas femeninas, a juego con un top de cuello caja con toda la espalda al descubierto. Nos lo acaba de descubrir Alba Díaz y nosotras ya lo necesitamos en todos los colores disponibles en su página web.

Falda maxi larga, de Bershka (17,99 euros)

Falda larga. Bershka

Camiseta manga corta con nylon espalda descubierta, de Bershka (9,99 euros)

Camiseta corta. Bershka

Deseando estamos ver los nuevos estilismos de vacaciones con los que nos sorprenden este sábado madre e hija.