Las chicas más elegantes (y pijas) de Sevilla y Córdoba van a querer el mono de Tana Rivera para todos los eventos de los próximos meses

Sevilla tiene un color especial y una elegancia también. Pero no solo Sevilla, Córdoba y el resto de ciudades de nuestra querida Andalucía y más ahora que se acerca la Feria de Abril y no podemos dejar de pensar en sus opciones infinitas de looks más allá del traje de flamenca. Y si hay alguien que representa el estilo más elegante (y pijo) de las jóvenes andaluzas es Tana Rivera que ya hace un tiempo que se ha ganado nuestro corazón y el del mundo de la moda.

Ya no hay dudas. Tana Rivera se ha convertido en toda una influencer y una ‘insider’ de moda dentro de nuestra celebrities patrias. Joven, guapa, elegante, siguiendo las tendencias y con estilazo. ¡No se puede pedir más! Y como buena amante de las tendencias se convirtió hace unos días en una de las mejores vestidas de la Semana Santa de Sevilla y no puede ser de otra forma que recurriendo a la firma española que tiene enamorada a todas las celebrities patrias y a las chicas que mejor visten de España. Y hoy lo ha vuelto a hacer para inspirarnos para la Feria de Abril.

Tana Rivera acaba de debutar como modelo para IQ Collection, la firma de Inés Domecq, una de las mujeres más elegantes de nuestro país. La hija de Cayetano Rivera ha posado como modelo ante las cámaras con su habitual naturalidad en los jardines del Palacio de Liria, donde además ha lucido los que sin duda serán los diseños más importantes de la nueva colección para ser la imagen de la campaña y ahora nos ha maravillado con este mono caqui con los característicos volantes es las mangas de la firma.

Se trata del mono Arizona en color verde caqui con volantes en los hombros y cuello camisero.