Las novias más modernas van a querer copiarle a Vicky Martín Berrocal esta maravillosa chaqueta 'bridal' con flecos de su nueva colección

Vicky Martín Berrocal ha dejado a un lado sus looks más casuals de estos días con jeans, faldas vaqueras y New Balance para vestirse de novia moderna. Y aviso, cuando veas el lookazo que se ha marcado, te van a entrar hasta ganas de casarte. Y es que la diseñadora andaluza ha presentado la nueva colección de su firma Victoria con un toque muy bridal para las futuras novias. Por eso nosotras tenemos claro que si fuéramos Tamara Falcó, nos iríamos directas a que Vicky Martín Berrocal nos hiciera un vestido de ensueño para nuestra boda. La diseñadora ha presentado su colección de novia para 2024 en una fiesta rodeada de su equipo y amigos de la que nos ha enseñado los mejores momentos en sus redes sociales. Para esta colección, la de Huelva ha pensado en todo tipo de novias, desde las que aman los vestidos y volúmenes hasta las más sencillas que prefieren ir en traje como este que ha llevado ella con detalles mágicos de los flecos.

Y no lo decimos nosotras solas, también Vicky Martín Berrocal se ha querido postular para vestir a Tamara Falcó el día de su boda. Invitada a la boda, Vicky no ha dudado en ofrecerse para ser la diseñadora que la vista en su gran día: "Me encantaría claro, es amiga. Yo la quiero, la amo, es muy amiga".¿A quién no le gustaría vestir a Tamara? No entendéis, además de que es maravilla, además es amiga y le tengo un cariño especial, es que es muy niña. Entonces a mí me encantaría pero como a todos, imagino" ha reconocido, postulándose así como una de las candidatas a diseñar el look nupcial de la socialité. Y después de ver a Vicky con esta maravilla de traje, nosotras no nos lo pensaríamos.

Silva chaqueta, de Victoria (495 euros)

Chaqueta bridal. victoria

Se trata de esta chaqueta corta de crepé con hombros marcados y abierta en el delantero con flecos de canutillos que recorren los puños y bajo de la chaqueta que Vicky Martín Berrocal ha combinado con un pantalón blanco pero que la modelo lo lleva con un maravilloso mono con cinturón.