Las minifaldas cargo existen y Alba Díaz tiene la más estilosa de Zara ideal para las mujeres bajitas porque alarga las piernas y soluciona todos los looks

Podríamos decir que Alba Díaz, la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz González, 'El Cordobés', le ha puesto el necesario punto casual con su minifalda cargo de Zara a este domingo en el que la mitad de Europa, por no decir entera, está con una fuerte resaca post Eurovisión 2023. Adoramos profundamente los looks tan impresionantes de los participantes que acertaron con sus estilismos en la gala final de este certamen que tuvo lugar en Liverpool, y en concreto, el de Blanca Paloma, que se metió en el bolsillo a los asistentes y a los espectadores vestida de una arquera muy 'fashion'. Ya es hora de que borremos de una vez por todas de nuestra memoria los estilismos de aquellos que tan solo aprobaron y ya está. ¡Pasarán a la historia! Las posiciones de la clasificación y otros aspectos del certamen ya son monotema, pero ahí están las influencers más relevantes de nuestro país para combatir este efecto, como Alba Díaz. De hecho, desde que ha compartido en su cuenta de Instagram con sus 311.000 seguidores, las mujeres bajitas sobre todo no hablan más que de su falda cargo nueva de Zara. La desean porque alarga las piernas y soluciona todos los looks.

Aunque para qué mentir, Alba Díaz lleva en boca de todos desde que se enfundó para un evento en Madrid su vestido negro que es el más favorecedor de la temporada y cuenta con un escote XXL. Y otro asunto reciente que le ha puesto en el ojo del huracán ha sido la copia de su look con la minifalda vaquera larga y la bomber más viral de Zara de la mano de su madre, Vicky Martín Berrocal. Y ahora, después de ver su último outfit, todas las mujeres iremos directas a Zara para hacernos con la minifada cargo de Zara que alarga las piernas y soluciona todos los looks de forma fácil con bomber.

Falda denim, de Zara (25,95 euros)

Deja de imaginarte solamente con esta minifada cargo de Zara que tiene ese deseado poder piernas largas y soluciona todos tus looks de forma fácil, porque mientras te estás pesando si debes o no meterla en tu cesta de compras de mayo, puede que ya la estén agotando, sobre todo, las mujeres más bajitas.