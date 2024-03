Alba Díaz tiene el vestido negro de efecto tipazo imprescindible para salir de fiesta con amigas

Alba Díaz es una de las influencers más jóvenes de nuestro país que cuenta con casi 400 mil seguidores en su cuenta de Instagram. La hija de Vicky Martin Berrocal, que tiene un estilo de lo más sencillo, básico, casual y muy cómodo, se suma a aquellas tendencias que van acorde a su personalidad y estilo de vida, como por ejemplo lo hizo con los pantalones cargo, una de las piezas que más la representa, pues han sido numerosas las veces en las que la hemos visto lucir esta prenda, como este 'total beige' de pantalón cargo y top que Alba Díaz lucía con zapatillas blancas, o este otro look de pantalón ancho con chaqueta negra que Alba Díaz llevaba con gorra para un festival de música el pasado otoño en A Coruña. La joven, que nos ha dejado multitud de looks aptos para la nieve durante estos meses de invierno, ahora, con la primavera, nos está enseñando sus propuestas de looks más favorecedores. Es el caso del vestido negro ajustado de efecto tipazo de corte midi que nos ha enseñado para dar el comienzo de la Semana Santa.

Se trata de un vestido negro ajustado, de tirantes y cuello de pico cuyo detalle reside en la zona central, ya que, a lo largo del vestido y en línea recta, lleva un volante con fruncidos que lo convierte en una pieza perfecta para salir de noche con amigas. Ella lo ha combinado con unas sandalias de plataforma en negras, pero si queremos algo más formal, unas sandalias negras de tiras de tacón o doradas será la clave. No es la primera vez que vemos a Alba Díaz lucir este tipo de prendas, y es que este verano nos enseñaba un vestido midi de hilo que Alba Díaz lucía con sandalias planas y maxi collar de cadena dorado. Sin lugar a dudas, Alba Díaz ha arriesgado y acertado con este vestido negro ideal para ocasiones especiales.

Vestido Baru, de Vanseray (59,50 euros)

Un vestido básico de fondo de armario, es una pieza muy versátil ideal para ocasiones especiales junto con unas sandalias de tacón y maxi joyas doradas.