Pilar Rubio se convierte en una diosa con un vestido negro de pedrerías para el desfile de Zuhair Murad

En plena semana de la Alta Costura de París, son muchas las celebrities importantes tanto nacionales como internacionales que se han sentado en el 'front row' de los desfiles más icónicos. Desde Chanel, Christian Dior hasta Elie Saab o la firma de moda cordobesa Juana Martín. Ya hemos detectado algunas de las tendencias que prometen abrirse un hueco en nuestro armario la próxima temporada y es que no solo podemos detectarlas al ver en el desfile, sino que también podemos observar los distintos estilismos que las celebrities llevan a los mismos. Por ejemplo, el vestido de ninfa de Jennifer López para el desfile de Elie Saab, o el vestido semitransparente de Kylie Jenner con capa de plumas, la cual acudía al desfile de Valentino junto a su hija Stormi, quien también llevaba un vestido negro con detalles de plumas en el cuello y en los puños. Como era de esperar, las celebrities y personalidades importantes españolas no han querido perderse este acontecimiento tan importante dentro de la industria de la moda y Pilar Rubio lucía espectacular en el día de ayer para el desfile de Zuhair Murad, un vestido negro con detalles joya con lazo de raso ajustado a la cintura.

Se trata de un vestido de corte 'wrap up', de gran escote de pico y manga larga, muy ajustado hasta los pies. No es el único look que ha llevado para esta semana, pues para el desfile de Armani la celebritie apostaba por un look mucho más casual en el que el protagonista era la chaqueta de cuero negra y las maxi botas de tacón. Acudía junto a Eugenia Silva, quien defendía a la perfección unas bermudas negras que combinaba con un top de lentejuelas y chaqueta ajustada negra y celeste. En los pies, unos stilettos. Siguiendo con Pilar Rubio, la celebritie tiene un estilo muy relajado, sencillo y muy elegante, por lo que no nos ha sorprendido en absoluto este vestido negro con detalles joya para el desfile de Zuhair Murad durante la jornada de la semana de la Alta Costura de París.

Un vestido de ensueño muy elegante y sofisticado, perfecto para el desfile de la Alta Costura de París.