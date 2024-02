Todas las amantes de la moda queremos ir a la nieve este invierno para llevar el total black más calentito de Alba Díaz

Alba Díaz está pasando unos días de vacaciones con sus mejores amigas y compañeras de profesión como Isa Hernáez y Anita Matamoros. La joven, que es una gran amante de la moda, se ha llevado los mejores looks de nieve ideales para no solo pasar el día en las pistas, sino también para disfrutar del after ski, es decir, la fiesta que se hace cada día tras una jornada en la nieve. Ya nos dejaba a lo largo de estas últimas semanas pequeñas píldoras de las prendas que se llevaría a este viaje, como por ejemplo el abrigo de plumas blanco que Alba Díaz usó durante su viaje a Nueva York, el poncho que lució para su fin de semana en El Rocío junto a su familia y amigos, un look muy sencillo y en tendencia o el calzado más óptimo para pasar unos días en la nieve, o las botas de borreguito beige que Alba Díaz llevó para un fin de semana tranquilo (y muy frío) en Madrid. Este fin de semana, la influencer e hija de Vicky Martín Berrocal se ha escapado a Andorra para disfrutar del deporte más icónico del invierno, el ski, y, para la ocasión, ha apostado por un 'total black' compuesto por un sencillo abrigo de plumas de corte crop y efecto vinilo y lo ha combinado co unas leggins negras y, como toque final, las botas de borreguito.

Alba Díaz es pura inspiración para muchas chicas jóvenes que buscan en ella una referencia a la hora de vestir. Ella tiene un estilo muy sencillo, básico, cómodo y con toques en tendencia, como por ejemplo los pantalones tipo cargo beige que Alba Díaz luce en numerosas ocasiones y que lo combina con prendas de corte oversize y crop, como una chaqueta vaquera, una bomber o una sudadera. En cuanto al calzado, normalmente apuesta por zapatillas blancas. Ahora que tenemos claro cómo es el estilo de la joven influencer, no nos sorprende que haya escogido este look tan cómodo y calentito para pasar el fin de semana en Grand Valira (Andorra), pues se trata de prendas sencillas y básicas de fondo de armario cuyo toque final (y lo que lo hace más especial de cara a la noche) son los maxi pendientes de aros en plata oscura. Sin más que añadir, se trata de un look muy sencillo, cómodo y básico para disfrutar de la nieve con amigas.

Chaqueta de esquiar de plumón ThermoMove™, de H&M (199,00 euros)

Chaqueta de esquiar H&M

