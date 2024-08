Alice Campello sorprende con el look más clásico que las chicas de Madrid le van a copiar para la vuelta a la oficina en septiembre

El rumor salió anoche en redes sociales y ya nadie habla de otra cosa, la posible crisis de Álvaro Morata y Alice Campello que de ser cierta nos va a hacer dejar de creer en el amor definitivamente. Esto es lo que afirma el periodista Javier de Hoyos, quien ha compartido algunas de las pruebas que indicarían esta posible crisis entre una de las parejas más consolidadas del fútbol español. La pareja habría cambiado sus perfiles en redes sociales. Donde antes hacían referencia a su estado matrimonial -como 'marido de Alice Campello' y 'mujer de Álvaro Morata'-, ahora ya no figura nada.

No solo eso, sino que la influencer italiana también habría retirado el “Morata” de sus apellidos, apareciendo ahora simplemente como Alice Campello, aunque ella ha contestado a un comentario de Instagram que no es verdad que Álvaro Morata le haya sido infiel como circula en 'X', pero no ha negado la crisis. Y nosotras hemos querido analizar su último estilismo que nos parece perfecto para volver a la oficina en septiembre con prendas de fondo de armario y que desprenden ese estilo de lujo silencioso que tanto nos gusta.

Alice ha combinado un top clásico de rayas con unas bermudas blancas de pinzas y cinturón negro. Un look de lo más elegante y cómodo para volver a la oficina en septiembre, y no solo presumir de estilo, también de bronceado como ha hecho ella.

El estilo de Alice Campello

Alice Campello es todo esto y mucho más. A sus 28 años, la italiana puede presumir de haber creado una de las empresas de cosmética que más está creciendo este año, Masqmai, y de haber entrado y triunfando en el sector de la moda con Akala Studio. Alice Campello, dueña de Masqmai, no es muy dada a las estridencias estilísticas cuando de vestir a diario se trata. Ella es más de vaqueros, joggers y zapas. ¿Acaso necesita algo más para ir arreglada?