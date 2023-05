Las alpargatas de cuña 'made in Spain' de Marta Sánchez son las que más estilizan con vestidos sueltecitos a cualquier edad

Marta Sánchez no para de dejarnos lookazos, eso es un hecho, y un día más nos lo ha vuelto a demostrar con este estilismo desde las playas de Gran Canaria. Porque si hay un calzado por excelencia que sacamos del armario cuando llega el buen tiempo, esas son las alpargatas de cuña. El calzado estrella tanto de primavera como verano de las mujeres más estilosas de España y las que mejor visten. Ya sabemos que la Reina Letizia no puede ser más fan de este tipo de calzado y hasta convenció a Jill Biden de que se compara unas en su visita a Madrid. Y Marta Sánchez tiene claro como buena amante de la moda, que este es el calzado perfecto del momento. Porque si el fin de semana nos enamoraba con su look en San Isidro, ahora lo ha hecho con este estilismo que no puede ser más maravilloso para una escapada a la playa en este mes de mayo. Porque no todo iba a ser los looks de Victoria Federica, Ana Milán o Eurovisión 2023, Marta Sánchez también dicta sentencia.

Es el calzado estrella del verano, lo sabemos todas y también Marta Sánchez que se adelanta ya a lucirlas en este inicio de mes de mayo. Es el calzado estrella del verano y además perfecto para crecer hasta 13 centímetros y ir muy cómoda. En cuanto llega el buen tiempo salen a la calle para combinar con nuestros looks más especiales. Y la Reina Letizia y Amelia Bono lo saben. Alpargatas, esparteñas, espadrilles...Son todos los nombres que le damos en España pero lo que está claro es que son sinónimo de primavera y verano, ella las lleva con cuñas para estilizar aún más. Hay quien sitúa su origen en el lejano Egipto, pero en España tiene una gran tradición gracias a la maestría de nuestros artesanos. Los fabricantes de alpargatas pioneros en nuestro país ofrecieron los primeros prototipos hace más de cuatro mil años y era un calzado típico de los campesinos aunque ya se han convertido en las reinas de todos nuestros estilismos de verano. Y Marta Sánchez adelanta esta tendencia desde Canarias.

Menorca cuero, de Mint&Rose (125 euros)

Alarpargatas cuña. Mint&Rose

Unas alpargatas de cuña de Marta Sánchez que son de la firma española Mint&Rose con cuña de 9 centímetros y 2 de plataforma. O lo que es lo mismo, no puede ser más cómodas a cualquier edad.