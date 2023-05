Marta Sánchez tiene las sandalias perfectas de firma española para todas las invitadas y con las que ha celebrado sus 57 años

Marta Sánchez acaba de cumplir 57 años, sí, sabemos que no lo parece porque así de esplendida ha celebrado su cumpleaños después de actuar en la final de la Copa del Rey donde asistió la Infanta Sofía con un top de Zara. Y hablando de firmas españolas, Marta Sánchez también ha querido apostar por firmas 'made in Spain' tanto para su vestido verde como para sus sandalias de cumpleaños. Si hace unos días Marta revolucionaba Instagram con su posado del verano avanzado desde las playas del Caribe, ahora nos enamora con su look cumpleañero. Si hace unas semanas era su querida amiga Vicky Martín Berrocal la que posaba en bañador pasando de los haters, ahora es Marta la que se ha escapado al Caribe y posa con este bañador que es perfecto para las mujeres de más de 50 años con mucho pecho. Y no solo eso, además es estilizador y realza el primer bronceado de la temporada con un maravilloso color azul. Porque mientras seguimos fantaseando con la Met Gala y el vestido de Penélope Cruz o Isabel Díaz Ayuso con su vestido goyesco hoy en Madrid, Marta Sánchez aprovecha el puente de mayo de la mejor forma desde Costa Bávaro. Y ahora ha celebrado su 57 cumpleaños con este look tan lady.

Un vestido midi verde, de manga corta con un escote en "v", efecto cruzado con falda de vuelo y con lazada al frente de la firma española Arggido, una marca que lleva en marcha desde 1991 y con el que Marta Sánchez ha querido celebrar su 57 cumpleaños. Pero nosotras nos hemos enamorado de estas sandalias de lo más elegantes y cómodas de Mint&Rose que son perfectas para todas las invitadas de de primavera a cualquier boda, para poder bailar hasta el amanecer.

Jacqueline camel, de Mint&Rose (189 euros)

Sandalias jacqueline. Mint&Rose

Unas sandalias que son el modelo Jacqueline con diseño de inspiración retro. Tienen una pulsera súper fina para sujetar el tobillo alargando la pierna, tacón estrecho de 9 cm en forma de campana para mayor estabilidad, planta acolchada y parte delantera con escote en forma de lazo.