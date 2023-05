Ana Milán nos regala su primer posado en bañador con la eterna camisa de rayas que no te quitarás para ir a la oficina y a la playa

Ana Milán ha sido uno de los rostros conocidos que han aprovechado que mañana es un lunes festivo en Madrid por San Isidro para abandonar la capital, cogerse el puente y volver a casa. La suya, o mejor dicho, en la que creció, se encuentra en Alicante, y ahí es donde se ha plantado con su maleta sin pensarlo para disfrutar de los suyos y hacer lo que más le gusta. La hemos visto deleitando deliciosas tapas, celebrando el cumpleaños de tu hermana y visitando el Faro de Santa Pola, que es su sitio favorito. Aunque lo que no sabemos es si vio Eurovisión 2023, a Blanca Paloma brillar con luz propia en Liverpool con su 'Eaea' vestida como una verdadera arquera 'fashion' o los mejores y los peores looks del certamen que dividió Europa durante unas horas. Pero para lo que sí ha tenido tiempo durante esta breve pero intensa escapada a casa ha sido para pisar la playa y regalarnos su primer posado en bañador con la eterna camisa de rayas larga que no te quitarás para ir a la oficina, ni tampoco estar en la playa este verano.

Porque por si no te has percatado, esta prenda totalmente en tendencia está viviendo su época dorada. Ya no es que nos la pongamos solo como siempre vaya, con las faldas o los pantalones más bonitos de la temporada, sino que las mujeres de más de 50 años nos han descubierto una fórmula milagrosa, como si se tratara del elixir que esconde la eterna juventud pero en el terreno de la mano, o algo así, que les ha permitido rejuvenecer todos sus looks. Nos referimos a las camisas largas que en realidad son vestidos que se han empezado a poner abiertas quitándoles edad a sus combinaciones y que luego también integran sus estilismos de oficina. ¡Todo en uno! Un truco muy efectivo frente al que ya ha caído Ana Milán en su primer posado en bañador.

Vestido camisero de algodón, de Uniqlo (39,90 euros)

Vestido camisero de rayas de Uniqlo. Uniqlo

En concreto, la camisa larga que se ha echado Ana Milán por encima de su bañador con animal print es de Uniqlo y cuenta con un estampado de rayas en tonos blancos y azules muy ideal. Y no, tampoco se ha olvidado de su sombrero para proteger su rostro de los rayos de sol, algo muy importante para proteger nuestra piel.