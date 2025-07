Amelia Bono arrasa en Instagram con el bikini más estiloso del verano (y el mix de estampados que no sabías que necesitabas)

Amelia Bono lo ha vuelto a hacer. La empresaria e influencer ha compartido una imagen desde la piscina que ha encendido Instagram y no solo por su simpatía habitual, sino por un look en bikini que es pura inspiración para estos días de calor.

Fiel a su estilo cercano, la influencer acompañó la foto con un mensaje con el que muchas madres se han sentido identificadas: “A ver cuánto tardan en pelearse, mojarme, tirarme, en decir tengo hambre, mamá me aburro etc etc… Algunas me entenderán”. Una estampa veraniega muy real que ha despertado más de una sonrisa entre sus seguidoras.

El bikini más arriesgado de Amelia Bono

Relajada y con una expresión divertida, Amelia Bono posa sentada al borde del agua con un bikini de dos piezas que combina como pocas veces se ve: la parte superior, en tono marrón chocolate, presenta un favorecedor diseño triangular con tirantes adornados con cuentas turquesa que le dan un aire boho chic irresistible. La braguita, por su parte, rompe con el monocromo y apuesta por el siempre atrevido estampado de leopardo. Una mezcla inesperada que, sin embargo, funciona a la perfección y demuestra que el estilo también está en atreverse.

Amelia Bono en bikini. @ameliabono

Con su melena suelta al natural, piel bronceada y esa mezcla de espontaneidad y elegancia que tanto la definen, Amelia Bono nos recuerda que el verano no solo se lleva, también se vive… ¡y con estilazo!