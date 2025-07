Amelia Bono deslumbra con el bikini burdeos con aros dorados más favorecedor del verano

Amelia Bono tiene el don de convertir cualquier look en inspiración directa para nuestras vacaciones. Esta vez lo ha vuelto a hacer con un posado bajo el sol en el que luce un espectacular bikini burdeos con detalles dorados que ya es objeto de deseo.

En la imagen compartida en sus redes sociales, la influencer aparece con un diseño en tono vino de la firma española Way & Style, que se ha convertido en el fichaje estrella de la temporada. Un bikini de estilo halter con aros dorados que realzan el pecho, estilizan el escote y añaden un toque sofisticado sin renunciar a la comodidad.

El bikini burdeos que arrasa en Instagram (y en Ibiza)

Este modelo, disponible por 69,90 euros, combina la elegancia atemporal del color burdeos, uno de los tonos más buscados este verano, con detalles metálicos dorados que elevan cualquier look de playa o piscina. Desde la marca lo presentan como la prenda imprescindible para brillar tanto en un beach club como en una escapada a Ibiza, y no les falta razón. Amelia Bono lo ha llevado con unos sencillos shorts vaqueros en negro, demostrando que el estilo también se construye con básicos bien elegidos. El resultado: un look relajado, sexy y chic que encapsula a la perfección el espíritu vibrante del verano.

Amelia Bono deslumbra en bikini. @ameliabono

Desde Way & Style proponen combinarlo con su Vestido Amelie a juego, también en tono burdeos, para conseguir un estilismo completo con el que no pasarás desapercibida. Pero si algo ha dejado claro Amelia Bono es que este bikini es capaz de brillar por sí solo.

Así que ya lo sabes: si estás buscando un bikini elegante, favorecedor y diferente, sigue el ejemplo de Amelia y apuesta por este diseño con aros dorados. El verano está servido… y las miradas, también.