Ni shorts ni vestidos: Amelia Bono apuesta por el vaquero recto también en verano

Cuando llega el calor, muchas guardan los vaqueros en el fondo del armario. Pero Amelia Bono tiene claro que el denim también puede ser protagonista en los looks estivales si se combina con acierto. La empresaria lo demuestra con un estilismo básico, pero imbatible, que vuelve a poner en el radar sus jeans de cabecera.

El estilo de Amelia Bono es la mezcla perfecta entre sofisticación y frescura, con ese toque cañero y despreocupado que la convierte en una de las influencers más auténticas del panorama nacional. Le encanta arriesgar con prendas llamativas, jugar con estampados, colores vibrantes y siluetas que favorecen, pero siempre manteniendo un aire elegante y natural. Amelia domina como pocas el arte del look de invitada, pero también triunfa en su faceta más casual, con vaqueros, camisetas básicas y sandalias cómodas que no renuncian al estilo. Su armario es un reflejo de su personalidad: divertida, segura y muy libre.

Amelia Bono apuesta por los jeans en julio

En su último story, Amelia luce unos vaqueros rectos de tiro alto y efecto lavado claro, con ese aire vintage que tanto estiliza y que sienta bien a cualquier edad. Son su comodín perfecto: los ha llevado con todo tipo de tops, camisas fluidas o incluso americanas, pero esta vez los combina con un clásico que nunca falla, una camiseta blanca ajustada de tirantes que resalta su silueta, y lo convierte en un look veraniego de diez. Con este look, Amelia no solo confirma que sigue siendo una de las influencers más inspiradoras del panorama nacional, sino que también marca el tono de lo que veremos este verano en Madrid. Porque somos muchas las que no nos queremos quitar los vaqueros rectos de tiro alto aunque estemos a más de 35 grados en la capital.

El look de Amelia Bono. @ameliabono

Para completar el outfit, Amelia apuesta por complementos en clave marinera, como un clutch de rayas azul y crudo con nudo de pañuelo, pulseras rígidas en tonos neutros y unas gafas de sol XL con montura negra que le dan el toque chic urbano. Un estilismo que prueba que menos es más, y que los vaqueros rectos, con un buen patrón y en el tono adecuado, pueden ser tan versátiles como un vestido de verano. Y si Amelia los repite… será por algo.