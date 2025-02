Amelia Bono se ha comprado el Zara el jersey cortito de 'efecto buena cara' al instante

De sobra es sabido que los colores dicen mucho de nosotras mismas. Los tonos que escogemos, nuestras gamas predilectas o aquellos con los que nos vestimos en una determinada ocasión, hablan de nuestro estado de ánimo e influyen en nuestra forma de pensar, de sentir o de expresarnos. Y este jersey crop en azulón que se ha comprado Amelia Bono en la nueva colección de Zara, es de esos que nos guatallamar de 'efecto buena cara al instante' porque hace que te veas mucho más guapa, sobre todo en invierno cuando nos falta ese toque de color al rostro.

Si estás en busca y captura del jersey más gustosito para este invierno 2025, Amelia Bono lo acaba de encontrar en Zara y al mejor precio. Además, es de esos jerséis que por su color azulito consigue ese ‘efecto buena cara’ que tanto buscamos en el momento de comprar una prenda, por no hablar que su corte cropped haca que haga tipazo y que sea el jersey perfecto para lucir con nuestros vaqueros de toda la vida. ¿No me crees? Aquí tiene el ejemplo con este Reels de la influencer. Es es jersey del invierno, ese que se convierte en un fondo de armario perfecto para esos días de frío y madrugones que no sabes que ponerte y que al final siempre acabas recurriendo a ese jersey comodín; que te hace ‘efecto buena cara’ y tipazo. ¿Qué más se puede pedir?

Se trata de este jersey cropped de tacto suave de nueva colección de Zara en color azul, aunque también está disponible en verde. Su precio es de 25,95€. ¡El fichaje de este invierno!

Jersey punto soft de Zara (25,95 euros)

Jersey azul. Zara

Un jersey que Amelia Bono ha combinado con vaqueros, botines negros y la famosa cazadora de tachuelas de Zara que se agoto al vuelo.