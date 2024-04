Amelia Bono demuestra que unos vaqueros pueden hacer un look sexy y elegante para una noche de evento

Amelia Bono lo ha vuelto a hacer, demostrarnos que con unos vaqueros podemos crear unlook de noche de lo más sexy y elegante. Y esta vez lo ha hecho desde Valladolid para una cena con una marca de belleza. Amelia Bono lo tiene claro, los vaqueros de madre son el uniforme de abril y no nos los vamos a quitar en todo la primavera. Aún seguimos soñando despiertas con los vaqueros de pinzas de Zara que nos descubrió Amelia Bono y que hizo que nos olvidáramos de todos nuestros jeans pitillo . Bueno, no solo eso, también hizo que se agotaran al momento en la web de la marca de Inditex. Pero como no hay día que Amelia Bono no nos cree una nueva necesidad de moda, y este fin de semana lo ha vuelto a hacer dejando claro que necesitamos un vaquero recto en nuestro armario esta primavera 2024 con un body negro de lo más sexy y moldeador, junto a una blazer oversize en el mismo tono. Pero esta vez se ha olvidado de sus jeans pitillos, por estos vaqueros anchos como también ha hecho Aitana. Porque si el fin de semana nos enamoraba con su look de IQ Collection desde la Feria de Abril 2024, hoy lo hace con un estilismo más clásico, que todas tenemos en el armario.

Aún seguimos soñando despiertas con los vaqueros de pinzas de Zara que nos descubrió Amelia Bono y que hizo que nos olvidáramos de todos nuestros jeans pitillo . Bueno, no solo eso, también hizo que se agotaran al momento en la web de la marca de Inditex. Pero como no hay día que Amelia Bono no nos cree una nueva necesidad de moda, y este fin de semana lo ha vuelto a hacer dejando claro que necesitamos un vaquero recto en nuestro armario esta primavera 2024 y nos lo ha dejado muy claro combinándolos con un body de efecto tipazo de esos que elevan el look a sexy. Bien es cierto que desde hace varias temporadas, los vaqueros de campana se han vuelto a llevar hasta convertirse en una prenda básica de vestidor que hasta las chicas más pijas han lucido por Madrid. Sin embargo, no todas nosotras nos hemos atrevido a llevar en nuestros looks de streetstyle o formales. Pues bien, Amelia Bono ha rescatado esta propuesta estilística para convencernos de que es una de las piezas que mejor sientan a la figura y que consiguen un efecto tipazo.Y esta vez lo ha hecho en una comida con amigas y los ha combinado con una camiseta gris y las botas altas de tacón fino que aún hacen un efecto más estilizador.

Un look de Amelia Bono que nosotras le vamos a copiar este mismo viernes para irnos de cena con amigas, con las prendas que ya tenemos en nuestro armario, sin gasta más en ropa.