Rocío Crusset es toda la elegancia que le podemos pedir a una tarde de toros en Sevilla con vestido de flores español

Seguimos a vueltas con la Feria de Abril, de Sofía Palazuelo con conjunto de encaje y alpargatas muy altas en el Real, a Rocío Crusset con este maravilloso vestido de flores de firma española para una tarde de toros en la Maestranza de Sevilla.Sevilla ya presume, y luce, orgullosa su Feria de Abril 2024. Y no hay nada que nos guste más a nosotras de esta semana, que los looks que nos dejan las celebrities e influencer. Porque no hay nada más bonito que Sevilla en primavera, con sus calles engalanadas, sus trajes de flamenca y todo ese arte que se respira en cada esquina. Y que la Giralda presuma orgullosa de ver que su ciudad vuelve a oler a Feria. “Vámonos pa’ la Feria, cariño mío". Aunque ahora que está llegando a su fin, nos da bastante pena pensar que en unos días ya no tendremos más looks desde Sevilla, pero por el momento nos quedamos con este vestido de estampado de flores de Juan Vidal que Rocío Crusset ha lucido para ir a los toros, pero que es perfecto para cualquier invitada de boda en primavera o verano, porque es moda, diseño español y además, de lo más elegante.

Un vestido de la colección de Juan Vidal para ES Fascinante que es ideal para una invitada de boda este 2024, y Rocío Crusset con su belleza y elegancia natural, lo ha vuelto a demostrar. Una belleza que por cierto, cada día nos recuerda más a su madre, Mariló Montero. Juan Vidal es una firma que apuesta por el optimismo radical, rebelde y valiente en tiempos de incertidumbre. Vincula la ropa con un estado emocional atractivo y en alza, la diversión, la capacidad transformadora que tienen las prendas para animar a los usuarios a sentir y compartir. Deseo, sofisticación, amor, pero sobre todo deseo. Y eso queda plasmado en cada uno de sus diseños como este vestido midi con escote caja y corte bajo el pecho con detalle de capelina en la parte superior confeccionado en tejido floral acuarela. Un diseñador que también ha enamorado a la Reina Letizia, y que ahora es la hija de Carlos Herrera la que lo luce en una tarde de toros en Sevilla.

Rocío Crusset en los toros. Gtres

Vestido capelina flores, Juan Vidal para ES Fascinante (420 euros)

Vestido flores. ES Fascinante

Un vestido de estampado de flores de lo más bonito y primaveral, que Rocío Crusset ha combinado con una alpargatas de cuña rojas, como hacen todas las chicas de Sevilla en primavera.