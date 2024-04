Estamos seguras de que Amelia Bono también va a agotar este bañador de leopardo de Zara con escote bandeau

Amelia Bono lo ha vuelto a hacer, crearnos la necesidad de comprarnos otro bañador de Zara en pleno mes de abril. Si primero lo hizo desde República Dominica con el bañador asimétrico rojo de Zara, ahora desde un viaje con Natura Bissé, nos ha hecho enamorarnos de este de estampado de leopardo que no puede estilizar más. . No sabemos cómo ni cuándo empezó esta fiebre, pero algo está ocurriendo con los pantalones de leopardo que hace que todas deseemos tener unos en el armario para esta primavera 2024. Parte de la culpa la tienen las chicas portuguesas, pioneras en rescatar los pantalones de leopardo. Y más si los combinamos con unas botas cowboy como las de Amelia Bono para presumir del bronceado que se trajo de República Dominicana. Y es que este print siempre se ha llevado y hasta llegó a ser un fondo de armario para muchas mujeres. Todavía recordamos el tan hablado desfile de Alta Costura Spring Summer 2023 de Schiaparelli, donde una modelo nos dejó sorprendidos con un look de leopardo (con cabeza incluida). O la multitud de pasarelas de Roberto Cavalli, en las que este estampado es el protagonista de la colección.

Aunque el leopardo siempre ha estado en nuestro estilismo, sí que es cierto que en esta temporada de otoño e invierno se ha enfatizado en los outfits de día y de noche. Y Amelia Bono lo ha lucido con ete bañador bandeau. El eterno dilema entre bañador y bikini para elegir el traje de baño que más estiliza y mejor sienta se puede resolver apostando por las braguitas de cintura alta. Una silueta de aire retro que triunfa esta temporada y no puede faltar en tu maleta de vacaciones. De Marilyn Monroe a Ava Gardner, pasado por Elizabeth Taylor o Joan Collins, todas ellas lucen orgullosas (en esas fotos que acumulan décadas pero no pierden vigencia) bikinis con braguitas de cintura alta que combinan con sujetadores de aro, tops de cuello halter o incluso tops de escote Bardot, demostrando que, muchas veces, la mejor inspiración está en la hemeroteca de las grandes divas.

Amelia Bono con bañador de Zara. @ameliabono

Bañador bandeau estampado animal, de Zara (29,95 euros)

Se trata de este bañador de escote recto con detalle de frunces ajustables con lazada en laterales y forro interior, que es perfecto para ir a la playa, a la piscina o a un spa como Amelia Bono, o incluso para llevarlo por la calle a modo de body con unos jeans y unas sandalias de tacón.