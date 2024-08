Amelia Bono está a punto de agotar en Zara el mini vestido cut out de lino perfecto para la ola de calor

Amelia Bono sigue disfrutando de las vacaciones en Marbella con sus hijos antes de irse de vacaciones, y para salir un viernes noche ha estrenado un vestido de Zara que ya está a punto de agotarse. Y no nos extraña, porque no puede ser más fresquito para esta nueva ola de calor que tenemos encima, y además estiliza al máxima por su cut-out. O lo que es lo mismo, da igual que tengas 20 o 40 años que necesitas añadir este vestido de lino de nueva colección de Zara en tu maleta de vacaciones.

A primera vista, los vestidos cut out pueden parecer algo desafiantes para ser elegantes y además a todas las edades, pero Amelia Bono nos ha demostrado que es todo lo contrario y que no hay edad para lucir una prenda de este estilo. Y lo ha hecho para lucir tipazo como ya hizo la misma Reina Letizia o Tamara Falcó. Una de las grandes tendencias de este verano 2024 que muestran la figura femenina con sensualidad y total elegancia y que nosotras vamos a seguir llevando en septiembre. Lo vimos en el minivestido cut out que llevó la supermodelo Kristen McMenamy en Valentino o en los diseños de Carolina Herrera, las siluetas en A de Michael Kors o el minivestido de Dior y ahora son nuestras celebrities patrias la que lo lucen. Y este vestido de Zara que la hija de José Bono ha metido en su maleta de vacaciones lo tiene todo para triunfar en las noches de verano.

Amelia Bono con vestido de Zara @ameliabono

Vestido mini cut-out, de Zara (29,95 euros)

Vestido cut-out. Zara

Se trata de este vestido de escote pico con abertura y tirantes anchos con cintura entallada y bajo en evasé y cierre en espalda con cremallera oculta en costura.