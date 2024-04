Amelia Bono se olvida de los bikinis de República Dominicana a su vuelta al frío de Madrid con uniforme invernal

Amelia Bono ha dejado por fin de darnos envidia después de su Semana Santa de los más paradisíaca desde República Dominicana, viviendo un verano adelantado. Pero ya está de vuelta en Madrid para la vuelta al colegio de sus hijos, la vuelta al trabajo, y también a este frío de lo más invernal que tenemos encima. Por eso, ha vuelto a guardar los bikinis, bañadores y vestidos de lo más veraniegos, para volver al uniforme de invierno con jersey gris y vaqueros como Vicky Martín Berrocal desde San Sebastián, mientras la Reina Letizia se apuntaba al calzado perfecto para los días de lluvia. Temperaturas de puro invierno las que tenemos de nuevo en Madrid, lo que ha hecho que Amelia Bono vuelve a sacar las prendas de más abrigo del armario para empezar el lunes delante del ordenador. El regreso de los jeans wide legs o vaqueros anchos que se rumorea desde 2022; se convierte en una certeza este 2024 en el armario de las mujeres mejor vestidas.

Los pantalones de mujer vaqueros se llevan muy amplios, tanto que pueden confundirse con faldas largas, de talle alto o bajo. Y Vicky Martín Berrocal nos ha chivado el modelo que ella se ha comprado y ha metido en su maleta de escapada romántica a San Sebastián junto a Enrique Solís, y ahora también es Amelia Bono la que vuelve a apostar por este uniforme invernal. Unos jeans que ha combinado con el jersey gris del invierno que no nos vamos a quitar en este frío inicio de primavera. Abrigos grises, pantalones vaqueros de color gris y, por supuesto, jerséis grises se dibujan ya no solo como básicos de fondo de armario a los que prestar atención, sino que se convierten en auténtica tendencia. Una tendencia a la que no se ha podido resistir ha volverlo a sacar del armario antes que llegue el calor. Eso sí, la hija de José Bono nos lleva ventaja porque ha vuelto con un bronceado de lo más envidiable de sus vacaciones de Semana Santa, o lo que es lo mismo, con ese color hasta los jerséis de invierno lucen como si estuviéramos ya en una primavera real.

Amelia Bono de vuelta ya en Madrid. @ameliabono

Amelia Bono es toda una influencer,no tenemos ninguna duda, y más después de que 'Vanitatis' haya anunciado su fichaje por 'Soy Olivia'. Sí, la agencia de representación de Victoria Federica de la que se fue hace unos meses María Pombo. Pero lo que tenemos claro es que es toda una experta en moda y que nos inspira a diario con sus looks, y este lunes de vuelta al trabajo después de Semana Santa no podía ser menos.