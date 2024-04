Vicky Martín Berrocal lleva sus vaqueros anchos de confianza con jersey gris en su romántica escapada a San Sebastián

La Semana Santa de los famosos ha dado para mucho, aunque bajo el frío y la lluvia. Este año Vicky Martín Berrocal ha cambiado los destinos paradisíacos, o las tradiciones en Andalucía, por una escapada de lo más romántica a San Sebastián, donde nos ha dejado el estilismo perfecto para este lunes frío y lluvioso en Madrid con jeans anchos y jersey gris. Vicky y Enrique Solís han aprovechado las vacaciones de Semana Santa para hacer las maletas y ha puesto rumbo al norte de España para disfrutar de una romántica escapada a San Sebastián. Si algo buscamos todas siempre son los jeans perfectos, y parece que Vicky Martín Berrocal con estos anchos que ese han convertido en uno de sus modelos favoritos. Unos jeans azul oscuro que necesitamos todas en nuestro armario y con el que las mujeres que mejor visten, van a hacer los mejores estilismos de la temporada. Y es que durante todo el verano, Vicky Martín Berrocal, nos ha dejado a diario los mejores estilismos para inspirarnos y añadir a nuestra maleta de vacaciones, y ahora es toda una chica septiembre con un estilismo perfecto para la bajada de temperaturas en Madrid. Y no solo por los jeans de Zara, por combinarlos con un jersey gris como ha hecho ella.

El regreso de los jeans wide legs o vaqueros anchos que se rumorea desde 2022; se convierte en una certeza este 2024 en el armario de las mujeres mejor vestidas. Los pantalones de mujer vaqueros se llevan muy amplios, tanto que pueden confundirse con faldas largas, de talle alto o bajo. Y Vicky Martín Berrocal nos ha chivado el modelo que ella se ha comprado y ha metido en su maleta de escapada romántica a San Sebastián junto a Enrique Solís. Unos jeans que ha combinado con el jersey gris del invierno que no nos vamos a quitar en este frío inicio de primavera. Abrigos grises, pantalones vaqueros de color gris y, por supuesto, jerséis grises se dibujan ya no solo como básicos de fondo de armario a los que prestar atención, sino que se convierten en auténtica tendencia. Una tendencia a la que no se ha podido resistir ha volverlo a sacar del armario antes que llegue el calor.

Vicky Martín Berrocal. @vickymartinberrocal

Un estilismo clásico, cómodo y perfecto para estos primeros días de primavera con borrasca en España, donde parece que el frío y la lluvia no nos dan tregua.