Vicky Martín Berrocal ya se ha sumado a la tendencia de la bomber de cuero favorita de Lady Di que vuelve esta primavera

Vicky Martín Berrocal está en su 'prime', tenemos muchas pruebas y ninguna duda. Lookazo tras lookazo, porque lo que más viste es la seguridad en una misma y el amor propio, y de eso en este momento a ello le sobra. No solo nos deja inspiración en su cuenta de Instagram, o en su podcast, también cada vez que aparece en 'TardeAR' con uno de sus estilismos de esos que queremos copiar al momento. Si el otro día era con la camiseta de escote Bardot rosa de Zara que comparte con Amelia Bono, ahora es con la bomber de cuero que era la favorita de Lady Di, y que el otro día también vimos lucir a Aitana junto a Sebastián Yatra. La práctica bomber de cuero se convirtió en una chaqueta indispensable en los estilismos casuales de Diana de Gales. Ahora, esta cazadora regresa al plano de las tendencias de la mano de pasarelas, famosas como Kendall Jenner y Hailey Bieber y expertas en moda de todo el mundo, también en Aitana para convertirse en su outfit de la reconciliación y ahora en Vicky Martín Berrocal para empezar la semana junto a Ana Rosa en Telecinco. No hay icono que haya contado con un estilo tan personal, tan definido y que, además, haya narrado su historia personal a través de los estilismos de la manera que Diana lo hizo, y entre sus míticos looks, está la bomber de cuero.

Esta práctica chaqueta, que ya han lucido Hailey Bieber o Kendall Jenner en los últimos meses, fue la elegida de Lady Di para acudir en 1992 a un karting en compañía de sus hijos, William y Harry. Como en moda todo vuelve, esta primavera 2024, las chicas y mujeres que más saben de moda ya la están recuperado. Y si no que se lo digan a Vicky Martín Berrocal que ha lucido una versión que está a la venta en la tienda de su amiga. Con permiso de la chaqueta Motomami y de la cazadora de aviador, la bomber de cuero se alza como la favorita de las expertas en moda, haciendo que no haya que elegir entre dos de las grandes tendencias del otoño, como son las bikers de cuero y las cazadoras bomber, y va a hacerle competencia a la gabardina esta temporada hasta que llegue el calor. En un primer momento, la chaqueta bomber nació para los pilotos aéreos, tradicionalmente en nylon y lana. Sin embargo, en los años ochenta, la cultura del hip-hop trasladó la chaqueta bomber al estilo más urbano, y ahora es la reina de street-style.

Vicky Martín Berrocal con chaqueta de piel. @vickymartinberrocal

Una bomber de piel que Vicky ha lucido cerrada, con pendientes plateados, y aunque no podemos ver con que pantalón lo ha combinado, apostamos por unos vaqueros anchos con rotos, de esos que tanto le gustan a la diseñadora.