Amelia Bono presume de estilo urbano en Nueva York: vaqueros y la chaqueta que vas a querer este noviembre
La influencer ha cerrado su viaje a la Gran Manzana con un look effortless y muy tendencia, perfecto para volver a la rutina sin perder estilo
Amelia Bono ha vuelto a España después de vivir uno de los viajes más especiales del año: su escapada a Nueva York para correr la maratón. Una experiencia que ella misma ha definido como inolvidable y que ha querido recordar con una selección de fotos que son puro álbum emocional: calles, amigos, familia y esos pequeños instantes que hacen que un viaje se quede grabado para siempre. Pero, como era de esperar, también nos ha dejado varios looks que merecen análisis. Y el último, sin duda, es de esos que te guardas en favoritos.
Porque si algo define el estilo de Amelia es esa facilidad para vestir sencillo, cómodo y extremadamente favorecedor. Nada excesivamente pensado, pero todo muy bien elegido. Y este look lo confirma.
El look perfecto para pasear por Manhattan (y por tu ciudad)
En la imagen aparece caminando por una de las grandes avenidas de Nueva York, rodeada de taxis amarillos, rascacielos y ese ambiente vibrante que la ciudad regala sin pedir nada a cambio. Ella apuesta por un combo que nunca falla:
- Chaqueta en tono verde oliva, de líneas rectas y caída ligera. Ese tipo de prenda que funciona como básico atemporal y que te acompaña año tras año. Ni demasiado oversize ni demasiado ceñida: la clave está en el equilibrio.
- Jersey negro de punto fino, impecable para layering y comodísimo para este entretiempo.
- Vaqueros rectos con un corte clásico y cinturón dorado que aporta un punto de sofisticación sin esfuerzo.
- Bolso de cadena dorada, que eleva el look automáticamente y aporta contraste a la paleta neutra.
- Pelo suelto, maquillaje natural y actitud relajada. Porque a veces el mejor accesorio es simplemente estar a gusto.
La inspiración que sí podemos copiar
Este look es de esos que funcionan en cualquier plan: volver a la oficina, una tarde de recados, viaje de escapada o incluso una cena improvisada. La clave está en la chaqueta. Este otoño, las prendas exteriores en tonos militares vuelven fuerte: combinan con blanco, negro, denim y, sobre todo, aportan ese aire urbano chic que tanto vemos en París, Milán y ahora… Nueva York.
Más allá del look: el momento
Ese viaje no solo fue moda. Amelia viajó a Nueva York para correr la maratón, uno de los retos más duros (y emocionantes) que se pueden vivir. Terminarla no es solo una meta física: es disciplina, constancia y mucha cabeza. Por eso, estas “últimas fotitos de NY” son mucho más que una galería bonita: son el cierre de una etapa que, como ella misma dice, se queda para siempre.
En definitiva, Amelia Bono vuelve con recuerdos, emociones… y un look que vamos a querer replicar desde ya.
