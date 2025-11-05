Amelia Bono y el look de turista más cómodo (y calentito) para recorrer Nueva York tras la Maratón

Viajar a Nueva York en noviembre es una experiencia que se vive con el corazón, pero también con una buena previsión de looks. El clima cambia a lo largo del día, se camina durante horas y el ritmo de la ciudad exige comodidad sin renunciar al estilo. Amelia Bono, que acaba de participar en la Maratón de Nueva York, ha sabido resolverlo mejor que nadie. Tras el esfuerzo y la emoción de cruzar la meta, la influencer está disfrutando de la ciudad con planes tranquilos, paseos y esa mirada de turista que vuelve a enamorarse de todo. Y lo está haciendo con un estilismo urbano, sencillo y práctico, que se está viralizando porque resume exactamente cómo queremos vestir cuando viajamos a una gran ciudad en otoño.

El puffer negro, la prenda clave de cualquier viaje urbano

En las imágenes la vemos paseando por el Soho, esperando el metro o sentada en uno de esos míticos vagones naranja. En todas, el protagonista es el mismo: una chaqueta acolchada negra, tipo puffer, ligeramente oversize, ligera pero abrigada y con ese aire “cool” muy propio del street style neoyorquino. Es la prenda comodín de la temporada y la mejor aliada cuando no sabes qué clima te espera en el día. Amelia Bonola combina con un jersey ligero y una camiseta por debajo, demostrando que las capas siguen siendo la fórmula más inteligente cuando se camina tanto y se entra y sale constantemente de interiores con calefacción.

Los pantalones rectos en gris que estilizan sin esfuerzo

Otro acierto de su look son los pantalones rectos en tono gris desgastado. Es un color que suaviza el negro y que aporta ese toque relajado sin llegar a lo deportivo. Además, el corte recto estiliza la pierna y favorece prácticamente a todas. Amelia opta por llevarlos con zapatillas de running, un gesto que, además de ser necesario después de una maratón, convierte el estilismo en uno totalmente real. No hay artificio, postureo ni incomodidad: este look está pensado para caminar.

El gorro de lana, el accesorio que lo vuelve “más Nueva York”

La guinda del estilismo es el gorro de lana en gris claro, un detalle sencillo pero clave para aportar calidez y ese aire de turista que se camufla perfectamente entre locales y visitantes. Es un accesorio que, además, se lleva muchísimo en la ciudad durante estos meses y que consigue neutralizar el frío de forma práctica y estilosa. El bolso negro cruzado completa el conjunto, dejando las manos libres para sostener un café, una cámara o una bolsa de compras improvisadas.

Un look real, fácil de replicar y que funciona de verdad

Lo mejor de este estilismo es que no intenta impresionar. No es tendencia por tendencia. Es un look honesto y funcional, que todas podemos adaptar con prendas que seguramente ya tenemos en el armario. Es perfecto para viajar, para un paseo largo de domingo o para esos días de otoño en los que solo quieres sentirte abrigada, bonita y cómoda.

Amelia Bono lo ha vuelto a hacer: sin complicaciones, sin excesos y sin buscarlo, ha dado con el look que define cómo vestiremos para nuestras escapadas urbanas este otoño. Y, además, con el glow de quien acaba de cumplir un reto personal gigante, que siempre es el mejor accesorio.