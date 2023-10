Ana Boyer recupera su vestido ibicenco favorito para la Fórmula 1 en Qatar y nosotras lo vamos a llevar con botas en octubre

Los vestidos ibicencos no se acaban con el final del verano, y Ana Boyernos lo ha dejado claro en el Gran Premio de Fórmula 1 en Qatar. Si hay unos días era María Pombo desde la despedida de soltera de su hermana Marta Pombo, ahora es la hermana de Tamara Falcó. Y para esta calurosa carrera, Ana Boyer ha optado por lucir el vestido ibicenco largo más bonito que vamos a ver esta temporada, y es de la firma ibicencia que aman las famosas, Charo Ruiz. Y ahora no solo para el verano. El nombre de Charo Ruiz va siempre asociado a la moda ibicenca porque la diseñadora capitanea una de las marcas que mejor refleja qué fue y qué es en la actualidad la moda Adlib. Porque nos transporta a Ibiza y a todo esa moda más boho y hippie, y este vestido blanco ibicenco y largo es el que nosotras vamos a seguir llevando en este inicio de octubre de lo más caluroso en España con botas.

Soñamos con el verano todo el rato, y soñamos con los vestidos de Charo Ruiz, y ahora también lo haremos en otoño por culpa de María Pombo y Ana Boyer. Coco Chanel fue la encargada de democratizar y liberar el cuerpo femenino a través del Little Black Dress, una prenda que ya es historia de la moda y que se ha convertido en el mejor aliado de los armarios femeninos, una prenda cápsula, atemporal y capaz de salvar todos tus estilismos de día y de noche como Ana Boyer con este blanco que nos encanta.

Pero no solo vestidos de verano, Charo Ruiz acaba de lanzar una nueva colección, y primera cápsula invernal de la firma Charo Ruiz, que se ha lanzado a la nueva temporada con las prendas que todas necesitamos en nuestros armarios este otoño, y que son un auténtico must have. Una oda a la vida que queda en Ibiza tras el efímero verano, y que apuesta por tejidos naturales, prendas con volúmenes y patrones estructurados.