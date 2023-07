Ana Boyer y su truco para lucir un bronceado perfecto

Se acaba julio y con el inicio de agosto somos muchas las que empezamos nuestras deseadas vacaciones, y aunque Ana Boyer ya lleva unas cuantas semanas disfrutando del verano en Marbella, ahora nos ha compartido sus truquitos para lucir ese bronceado tan envidiado cada año. Porque después de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, Ana Boyer puso rumbo, directa al sur para empezar a disfrutar de su verano 2023 en la Costa del Sol, y entre playa, piscina y torneos de tenis, la hija de Isabel Presyler luce un moreno perfecto. Por eso, si estás preparando tu maleta de vacaciones para irte directa a la costa esta semana, tienes que hacerte con los aliados de Ana Boyer para presumir de bronceado con sus looks favoritos. Y es que para conseguir un moreno natural más rápido, intenso y duradero de la mano de Laboratorios Phergal, Ana Boyer confía en Piel Canela SPF30 de e’lifexir de Laboratorios Phergal. Sí, el mismo producto que aman Paula Echevarría, Eugenia Orborne y Carmen Lomana. Pero no solo este producto, la noche antes de la exposición al sol, también se aplica en la ducha Cacao Sense de e'lifexir para exfoliar la piel y conseguir un bronceado uniforme. Porque es una de las claves para lucir un moreno perfecto y muchas veces nos olvidamos este paso, o no le damos importancia. Pero Ana Boyer, sí.

Los dos productos de e'lifexir que utiliza Ana Boyer, e'lifexir Piel Canela SPF 30 y e'lifexir Cacao Sense, los puedes comprar en su web, en farmacias, parafarmacias y en El Corte Inglés.

e'lifexir Cacao Sense (ahora por 14,62 euros)

El primer paso y sin duda, el más importante; e'lifexir Cacao Sense. Es la crema exfoliante reductora que utiliza Ana Boyer en su rutina de vacaciones, para conseguir un bronceado uniforme y al mismo tiempo eliminar grasas y reafirmar su piel. Sus suaves microesferas de coco de la Polinesia Francesa eliminan las células muertas de la piel, oxigenándola y aportándole una luminosidad al instante y el extracto de cacao, ayuda a regenerarla por su alto contenido en proteínas y vitaminas. Además de su maravilloso aroma a chocolate, contiene Polvo de cáscara de Coco que elimina las impurezas, Café Verde, rico en Cafestol y Kahweol, que reduce el volumen y el número de los adipocitos donde se encuentra el depósito de las grasas, Limnanthes Alba que aporta una profunda hidratación y firmeza a la piel, y por último, Bisabolol Orgánico, perfecto para pieles sensibles. Recuerda, no hay bronceado perfecto sin una piel exfoliada e hidratada.

Cacao Sense. e'lifexir

¿Cómo aplicarla? Es importante aplicar la crema exfoliante corporal, e'lifexir Cacao Sense, sobre la piel húmeda antes del gel en la ducha o en la bañera, realizando un suave masaje circular para su mayor efecto reductor y reafirmante. Pero además de esto, te volverá loca su delicioso aroma a chocolate y sus suaves gránulos que te ayudaran a relajarte después de un día de playa o piscina

e'lifexir Piel Canela SPF 30 (ahora por 20,61 euros)

e'lifexir Piel Canela SPF 30 es una crema biomimética intensificadora del bronceado que se aplica aplica antes y durante la exposición solar, para mejorar la producción de melanina y nutrir la piel en profundidad para lucir rápidamente un bronceado natural, intenso y duradero. Sin olvidar exfoliarnos la noche antes con e'lifexir Cacao Sense.

Cuenta con triple acción:intensifica el bronceado, gracias a su activo MelanobronzeTM que estimula la producción de melanina; nutre con Monoï de Tahití y la Mantenca de Karité tiene un elevado poder hidratante, nutriente y reparador que cuida del bronceado. Y también tiene acción antioxidante y protectora con Citrus Bioflavonoid Complex, un potente antioxidante que frena el fotoenvejecimiento y Creatina que aumenta la energía celular un 60% ayudando a reparar el ADN

De esta manera, e'lifexir Piel Canela con factor solar 30, además protege frente a los rayos UVA, UVB e IR-A; es waterproof y cuida de tu piel al mismo tiempo que cuida de los océanos, gracias a su fórmula biodegradable (test de biodegradabilidad Marina OCDE 306).

e'lifexir piel canela SPF 30. e'lifexir

¿Cómo aplicarla? Es importante utilizarla sobre la piel media hora antes de la exposición al sol y repetir la aplicación frecuentemente, y puedes aplicarte a continuación un factor de protección mayor si tu piel lo necesita.

Lo que está claro es que estos dos productos de e'lifexir de Laboratorios Phergal van a ir directos a nuestra maleta para lucir morenazo como Ana Boyer.