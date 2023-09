Ana Milán tiene el vestido holgadito que necesitamos antes de que se acabe el verano (y que sienta bien a cualquier silueta)

Ana Milán no solo es un icono de estilo, es un referente marca España en todos los sentidos, desde su particular forma de vida (que a nosotras nos encanta) hasta su inconfundible manera de vestir. Ni Marbella como Carmen Lomana, Amelia Bono y Paula Echevarría, ni Ibiza como Victoria Federicay Aitana, la actriz escogió Sancti Petri para pasar sus vacaciones de verano (al igual que María Fernández-Rubíes, que hace unos días nos enamoraba con el vestido más corto que vamos a llevar en otoño como si fuera una blusa). Ahora nos ha compartido en Instagram un book de sus días de vacaciones en el exclusivo hotel Meliá de la ciudad y entre posados en bañador, baños de película y vestidazos, nosotras, como no podía ser de otra forma, nos hemos enamorado de este último.

Ana Milán nos ha conquistado con un vestido ideal de Castaño de Indias que nosotras necesitamos conseguir antes de que se termine el verano. Se trata del vestido Fresa, una prenda confeccionada completamente a partir de viscosa, forrada en muselina de algodón (para que no transparente) y diseñada como un modelo súper estilizador, con largo midi y talle alto, que hace que sienta bien a cualquier tipo de siluetas. Su bajo está rematado con un volante y sus hombros están decorados con dos volantes, a modo de tirante y de manga corta. Se trata de un vestido ideal que pensamos estrenar ya y guardar para el próximo verano, para poder amortizarlo lo máximo posible.

Ana Milán @byanamilan

Vestido fresa, de Castaño de Indias (59,90€)

Vestido Fresa Castaño de Indias

Y es que, si todavía no te has ido de vacaciones, no esperes más y hazte con este vestido tan ideal antes de que se agote. Y si, por el contrario, tus vacaciones ya se han acabado, haz como nosotras y consigue este vestido de cara al verano que viene.