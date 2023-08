10 vestidos súper cómodos de Zara, Mango y Lefties para hacer más llevadera la vuelta a la rutina

Llevamos, desde que comenzó agosto, pensando sin pensar en decenas de looks con los que conquistar las calles en la vuelta a la rutina y no, no tenemos ganas, precisamente, de volver a ella. La culpa la tienen Zara, Mango, Lefties y el resto de nuestras tiendas preferidas, que no paran de enseñarnos una y otra vez colecciones nuevas de ropa de las que, al igual que nos ocurre con todos los vestidos que nos enseña Rocío Osorno, no podemos evitar enamorarnos. Tampoco vamos a decir que nuestras ansias de inmediatez no tienen nada que ver pero, sea como sea, cada semana nos conquistan las prendas nuevas de nuestras tiendas preferidas. Los vestidos son los que más llaman nuestra atención porque son fresquitos, cómodos, favorecedores y más fáciles y rápidos de combinar, ya que no tenemos que pensar en prendas con las que luzcan bien. Por eso, hemos hecho una selección de los mejores de Mango, Zara y Lefties con los que podrás volver a la rutina y a la oficina con ganas porque, que empiece el otoño no significa que la moda de verano tenga que desaparecer de golpe. Todavía sigue haciendo buen tiempo y, en caso de que refresque, siempre podemos recurrir a una cazadora vaquera, de cuero, un caftán o, incluso, un jersey oversize de punto.

Independientemente de tu estilo, no puede faltar un vestido midi para volver a la rutina con elegancia. Puedes combinarlo con todo tipo de calzado, desde unas sandalias pala, o unas de tacón sensato, hasta unas deportivas y crear looks ideales con los que triunfar en el día a día. Una opción más casual puede ser un vestido camisero y una más especial uno con estampado original y cuello halter, perfecta para acudir a una cita o una reunión importante. Un vestido de punto es la mejor opción para presumir de tipazo, al igual que les gusta hacer a nuestras influencers +50 preferidas y un vestido de canalé es ideal para conseguir un estilismo comfy y elevarlo con complementos dorados. Por último, un vestido más cortito, diseñado con una silueta popelin es esencial para conseguir un outfit más dulce que podrás combinar tanto con unas deportivas, como con unos mocasines o unas botas altas, como hacen María Pombo y el resto de chicas que veranean en el norte.

Vestido camisero popelin, de Zara (39,95€)

Vestido camisero popelin Zara

Vestido rústico estampado cut out, de Zara (39,95€)

Vestido rústico estampado cut out Zara

Vestido halter estampado, de Zara (39,95€)

Vestido halter estampado Zara

Vestido midi estampado plumeti, de Zara (39,95€)

Vestido midi estampado plumeti Zara

Vestido floral escote cruzado, de Mango (29,95€)

Vestido floral escote cruzado Mango

Vestido punto detalle drapeado, de Mango (25,99€)

Vestido punto detalle drapeado Mango

Vestido camisero estampado, de Mango (29,95€)

Vestido camisero estampado Mango

Vestido corto popelin, de Lefties (15,95€)

Vestido corto popelin Lefties

Vestido midi con cinturón a tono, de Lefties (17,99€)

Vestido midi con cinturón a tono Lefties

Vestido midi de canalé, de Lefties (12,99€)

vestido midi canalé Lefties

Nosotras no somos capaces de decantarnos solamente por uno de estos vestidos y creemos que, como mínimo, escogeremos uno de cada tienda para crear los mejores looks de la vuelta a la rutina.