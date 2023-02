Este es el vestido midi de flores de H&M que no nos vamos a querer quitar en febrero con botas altas como Ana Milán

Si pensabas que los vestidos de flores no eran para invierno, vas a cambiar de idea cuando veas el look de sábado que se acaba de marcar Ana Milán. Un vestido de H&M con un estampado de flores precioso que ha combinado con unas botas altas negras como las que no se quitan Paula Echevarría o Marta Riesco, porque son el calzado de este invierno 2023. Porque Ana Milán ha apostado por su combinación ganadora de este invierno, las botas muy altas con vestidos. Esas que no fallan a cualquier edad y que han enamorado a las chicas y a las mujeres que más saben de moda del país. Y lo ha hecho con las botas más altas de tacón, una tendencia con la que ya ha triunfado Paula Echevarría o Georgina Rodríguez durante todo el invierno. Que las faldas y los vestidos se llevan con botas altas es una fórmula de moda que llevamos años viendo y que cada vez se consolida más para convertirse en el uniforme oficial de invierno de las que más saben de moda. Françoise Hardy en los 60, Julia Roberts en Pretty Woman en los 90, Victoria Beckham y Rihanna en los 2010, Hailey Beiber e Irina Shayk en los 2020. Y ahora es Ana Milán la que ha estrenado este vestido de flores tan primaveral de H&M para disfrutar de la maravilla de sábado soleado que hemos tenido en Madrid.

Porque los vestidos con estampados de flores son para todo el año, da igual que haga frío o calor, porque siempre nos hacen el look y nos dan ese toque tan boho que nos encanta para nuestros estilismos. Y más aún, si los combinamos con botas altas como ha hecho Ana Milán.

Vestido con cordón de ajuste, de H&M (49,99 euros)

Vestidos flores. FOTO: H&M

Se trata de este vestido midi de H&M en tejido vaporoso de viscosa con escote de pico y cordón de ajuste con tiras finas delante. Un modelo de manga larga con hombros caídos, puños abotonados, pliegues en la cintura y costura elástica en la parte posterior de la pretina.