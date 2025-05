De Ana Milán a Silvia Alonso, todos los looks de las actrices españolas en el Mutua Madrid Open

El Mutua Madrid Open sigue reuniendo a algunos de los rostros más conocidos del panorama español, si ayer te contábamos que Victoria Federica o Teresa Urquijo estuvieron presentes en los partidos de semifinales celebrados el viernes 2 de mayo, para esta tarde de sábado y con motivo de la final femenina del Masters 1000 en Madrid, ha sido el turno de Clara Lago, Ana Milán, Silvia Alonso y Anne Igartuburu como representantes de la gran y pequeña pantalla, además algunas influencers como Gala González y Violeta Mangriñán tampoco quisieron perderse su cita anual con el tenis.

La verdad que con estos días lluviosos y nublados que llevamos en la capital no se nos ocurre un mejor plan para pasar la tarde que disfrutar de un buen espectáculo de deporte, y eso es algo con lo que la Caja Mágica nunca defrauda. En la tarde de sábado además de deleitarnos con los looks de las actrices españolas también pudimos ver como una vez más la pareja formada por Horacio Ceballos y Marcel Granollers se hacían con el título de ganadores en la modalidad de dobles masculina del Mutua Madrid Open, asimismo Aryna Sabalenka la número 1 de la categoría femenina no ha dado la sorpresa y se ha vuelto a coronar como la reina de la tierra batida en Madrid.

Los mejores looks para una tarde de sábado en el Mutua Madrid Open

En esta nueva jornada ha reinado el tennis core, sí, esa tendencia influenciada por el tenis como tal, tampoco han faltado looks clásicos de gabardina en una tarde de altas emociones.

Clara Lago ha elegido un jersey de punto calado en color blanco y pantalones de raya diplomática en blanco y negro que ha combinado con bolso bandolera en color rojo y gafas de sol de montura redonda. Un look cómodo y sencillo.

Clara Lago en el Mutua Madrid Open. Gtres

Silvia Alonso acompañada de su pareja, David Broncano, ha elegido un total look negro con chaqueta estilo blazer de cuero oversize, crop top y pantalones. Nuestra parte favorita de su look, el peinado con trenzas que aportaba ese aire tennis core que tanto nos gusta.

Silvia Lago en el Mutua Madrid Open. Gtres

Ana Milán fiel a su estilo vibrante y moderno, eligió un vestido verde como guiño de estilo al deporte de raqueta sobre un abrigo de acabado suave en color blanco y unas divertidas y coloridas gafas de sol.

Ana Milán en el Mutua Madrid Open. Gtres

Por su parte, Anne Igartiburu fue la más clásica de todas con un look de gabardina y camisa vaquera.

Anne Igartiburu en el Mutua Madrid Open. Gtres

El toque más fashionista de la tarde estuvo a cargo de Gala González con un estilismo muy en tendencia, cazadora bomber en color verde, falda pantalón en negro, mocasines marrones y el toque estrella calcetines azul empolvado a conjunto con su bolos mini Kelly de Hermès.

Gala González en el Mutua Madrid Open. Gtres

Tampoco hemos podido pasar por alto el look muy en la línea de Gala, de Violeta Mangriñán con un total look de Lacoste muy en la estética tennis core, verdes, blancos y amarillos fueron la paleta con la que la influencer se convirtió en la mejor vestida de la tarde.

Esta tarde termina el tenis en el Mutua Madrid Open con una final inédita en el cuadro masculino. Estamos seguras de que nuestras celebridades no querrán perderse ni un punto, nosotras como buenas fans de este torneo ahí estaremos para ver si es Casper Ruud o Jack Draper el ganador de esta edición sin los grandes favoritos.