Ana Obregón deslumbra con el vestido rojo de invitada perfecta ideal para las bodas de verano

Comienza la temporada más esperada del año, la temporada de BBC, es decir, bodas, bautizos y comuniones. Como era de esperar, ya tenemos que ir mirando todos los looks de invitada perfecta con las que triunfar ese día tan especial. Si bien es cierto que en nuestras tiendas favoritas low cost como Zara, Mango o Massimo Dutti podemos encontrar vestidos de invitada por menos de 50 euros, aunque, si nuestra economía nos lo permite, siempre podemos invertir en un vestido de invitada ideal de marcas hechas en España. Si nos paramos a pensar, la prenda que triunfa entre todas las chicas amantes de la moda de cara a bodas, bautizos y comuniones es, sin lugar a dudas, el vestido de corte midi. Por ello, si tenemos que escoger, nos quedamos con el vestido. Esta primavera y verano la tendencia son los colores muy vivos, como los rosas, los tonos naranjas y, como era de esperar, el color rojo. Se trata del color predilecto del verano. En este sentido, Ana Obregón nos ha conquistado con un vestido de invitada perfecto en color rojo. Se trata de un vestido de corte midi de escote off the shoulder muy favorecedor, ajustado a la cintura y de corte midi evasé. Lo ha combinado con unos stilettos rojos de tacón sensato y un bolso también en la misma tonalidad.

Los vestidos de este estilo son un imprescindible de cara a eventos especiales, y es que, el escote del vestido de Ana Obregón es perfecto para todo tipo de cuerpos, sobre todo para las chicas más bajitas, ya que estiliza y crea un efecto visual muy bonito. Ana Obregón sabe cómo vestir perfecta para cada ocasión, por lo que, para la boda de Juanjo García Obregón y Cristina Gutierrez en Cangas de Onis el día de hoy, la celebritie ha apostado por este vestido tan favorecedor como elegante. Todo al rojo, la joya de la corona se lo lleva el tocado de rejilla en la misma tonalidad. Sin lugar a dudas, un look de invitada muy elegante, sofisticado e ideal para una boda en esta época del año.

Ana Obregón con vestido rojo GTRES

Un look muy acertado perfecto para esta temporada de BBC, es decir, bodas, bautizos y comuniones.