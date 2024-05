Looks de invitadas a las BBC: ahora se llevan los vestidos fluidos, desenfadados y minimalistas

¿Agobiada porque no encuentra el look de invitada perfecto? Normalmente, ya iríamos un poco tarde para encontrar el vestido para nuestra próxima boda, bautizo o comunión. Pero lo cierto es que gracias a que las marcas low cost cada vez son más expertas en lanzar looks de invitada económicos y glamurosos, nuestros problemas están más que solucionados. Años atrás debíamos fichar nuestro estilismo con meses de antelación, puesto que optábamos por diseños más formales y exclusivos. No obstante, a día de hoy muchas de nosotras nos vamos directas a Mango o Zara porque sabemos que encontraremos el modelito asegurado para convertirnos en la invitada mejor vestida. Todo son beneficios: precio muy asequible, diseños para todos los gustos y repletos de tendencias de la temporada en cuestión. Tanto la Semana de la Moda como los desfiles Crucero 2025 (de Gucci o Louis Vuitton) nos han dado más pistas sobre las tendencias de primavera-verano que más veremos. A partir de las directrices de los directores creativos de las firmas de lujo, podemos empezar nuestra búsqueda en las tiendas españolas. Aunque muchas de las influencers ya nos han hecho spoilers sobre lo que está disponible en las tiendas de confianza, nuestra redacción ha recopilado los 6 vestidos fluidos, desenfadados y minimalistas que querrás para la temporada de BBC.

Mango es la marca catalana por excelencia (además de Lola Casademunt) para los looksde invitada, ya que cuenta con una colección cápsula para eventos. Los que más están gustando a las editoras de moda e influencers españolas son tanto los vestidos de volantes como los protagonizados por el efecto satinado, dos opciones clásicas que siempre son un acierto en este tipo de acontecimientos. Nos sumamos a esta última propuesta con dos más de Zara tanto de cuello halter como en pico con detalles de abalorios. Como estamos viendo, los colores llamativos y vivos son los que más vamos a observar en las bodas, bautizos y comuniones. Asimismo, y como llevamos diciendo durante tiempo, los vestidos fluidos y minimalistas serán el nuevo must have de todos los acontecimientos. Es por ello que Massimo Dutti será una de tus decisiones más fáciles de tomar a la hora de encontrar los looks de invitada perfectos, así como H&M con alternativas de lo más económicas y casuales para seguir utilizando con estilismo de street style.

Vestido asimétrico con volantes, de Mango (100 euros)

Vestido asimétrico con volantes. Mango

Vestido satinado, de Mango (60 euros)

Vestido satinado. Mango

Vestido palabra de honor, de H&M (50 euros)

Vestido palabra de honor. H&M

Vestido midi tirantes, de Massimo Dutti (100 euros)

Vestido midi tirantes. Massimo Dutti

Vestido satinado, de Zara (40 euros)

Vestido satinado. Zara

Vestido con detalles de abalorios, de Zara (80 euros)

Vestido con detalles de abalorios. Zara

Estas son algunas opciones a las que cualquiera de nosotras podemos recurrir para la temporada más fuerte del año: bodas, bautizos y comuniones. Son económicos, favorecedores y de efecto tipazo para todas las mujeres de todas las edades.