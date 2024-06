Anabel Pantoja presume de embarazo con el top de crochet y flores de Bershka que nosotras vamos a meter en la maleta de vacaciones

Y nosotras solo podemos empezar este artículo con un, ¡felicidades, Anabel! Porque sin duda este 2024 está siendo el año de los embarazos tan deseados, como inesperados. Primero fueron Dulceida y Mery Turiel, luego Marta Riumbau y su anuncio de que va a ser mamá en solitario, y ahora Anabel Pantoja y su embrazo de cuatro meses que es portada este martes. A través de una entrevista exclusiva a la revista 'Lecturas', ha querido desvelar los primeros detalles sobre este esperado embarazo. "Soy muy feliz. Se me olvida que estoy embarazada, estoy haciendo una vida normal, me pongo a cargar maletas en el avión", ha explicado. "Estoy de cuatro meses, ya hemos pasado los meses de seguridad, tenía miedo. Ahora que el doctor me ha dicho que todo está perfecto, estoy mucho más tranquila. Al principio te asustas y no quieres ilusionarte por si no sale bien", ha añadido también. Además de hacer referencia al aborto que sufrió el pasado mes de octubre.

La revista "Lecturas" ha adelantado en exclusiva que Anabel Pantoja está embarazada de 4 meses. La sobrina de Isabel Pantoja y su novio David Rodríguez, que celebran un año de amor, esperan ilusionados la llegada de su primer hijo. "Cumplo el sueño de formar una familia", destaca la influencer. Y nosotras solo podemos felicitarnos, y analizar el look de Anabel Pantoja con top naranja de crochet y flores con unos vaqueros anchos con el botón desabrochado para presumir de tripita. Un top que hemos descubierto que es de nueva colección de Bershka, y lo mejor es que aún está disponible en todas las tallas en su web. Una prenda que grita verano, playa y vacaciones. Porque no hay tejido que sea más propio de la época estival, que el crochet junto al lino.

Top crochet flores, de Bershka (25,99 euros)

Top crochet. Bershka

Un top de crochet naranja con flores de Bershka que nosotras nos vamos a comprar hoy mismo antes que el 'efecto Anabel Pantoja' lo agote, para meterlo en nuestra maleta de escapada, o vacaciones, a la playa.