Las andaluzas que mejor visten van a querer copiarle a Tana Rivera este conjunto de firma española para ser la invitada de boda perfecta en 2023

Tana Rivera es elegancia y estilo haya donde vaya, por eso se ha coronado como una de las chicas mejor vestidas de España junto a Victoria Federica, y nos lo ha vuestro a demostrar en esta Feria de Abril. Y aunque ya haya acabado, aunque aún siguen los coletazos de la polémica de Rocío Osorno y Violeta Mangriñán, si el otro día Tana Rivera deslumbraba vestida de flamenca junto a Alba Díaz, hoy nos hemos enamorado de este look de The IQ Collection que no puede ser más elegante y estiloso. Ya no hay dudas. Tana Rivera se ha convertido en toda una influencer y una ‘insider’ de moda dentro de nuestra celebrities patrias. Joven, guapa, elegante, siguiendo las tendencias y con estilazo. ¡No se puede pedir más! Y como buena amante de las tendencias sabe como convertirse en la mejor vestida en cada evento que va y no puede ser de otra forma que recurriendo a la firma española que tiene enamorada a todas las celebrities patrias y a las chicas que mejor visten de España. Y esta vez nos ha dejado este conjunto que es perfecto para ser la invitada ideal a todas las bodas de 2023 y que además estiliza a las chicas más bajitas como ella, y las hace parecer más altas.

Ya el año pasado, Tana Rivera debutaba como modelo para The IQ Collection, la firma de Inés Domecq, una de las mujeres más elegantes de nuestro país y ahora ya es una de las mejores embajadoras de la firma entre las jóvenes españolas. Y no tenemos dudas, de que este conjunto va a enamorar a las andaluzas que mejor visten como ella. La hija mayor Cayetano Rivera y Eugenia Martinez de Irujo se ha convertido desde que alcanzó la mayoría de edad en todo un referente de moda, especialmente para las chicas jóvenes. Algo que Tana Rivera ha conseguido gracias a apostar por prendas originales, con un punto hippie y de marcas españolas. Entre ellas, una de sus favoritas, The IQ Collection. Hay pocas diseñadoras en España que hayan conseguido lo que esta aristócrata en apenas un par de año. Y es que Inés Domecq ha logrado algo casi inaudito, posicionarse como una de las marcas más deseadas y admiradas entre la jet set española. Tal ha sido su éxito que incluso la Reina Letizia ya se ha animado a lucir alguno de sus diseños y con notables resultados.

Tana Rivera con conjunto de firma española. @theiqcollection

Conjunto clavel granate, de The IQ Collection (150 euros)

Top granate. The IQ Collection

Falda granate. The IQ Collection

Un conjunto de The IQ Collection que está formado por un top granate cuello redondo y manga corta abullonada y una falda evasé larga granate con cierre en parte trasera con cremallera invisible con etalles de bordados étnicos de colores en contraste con fondo que Tana Rivera ha lucido en granate pero también está disponible en negro.