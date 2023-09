Anna Padilla tiene el look de Zara más icónico para el otoño con pantalón de tiro bajo plateado y bomber desgastada

Decimos adiós a un verano en el que nuestras influencers han lucido en sus redes sociales los looks más icónicos, veraniegos y coloridos de nuestras tiendas favoritas para dar paso a aquellos looks más otoñales y básicos propios de la vuelta a la rutina. Por ejemplo, durante esta semana hemos podido ver a Victoria Federica con un traje de dos piezas compuesto por pantalón de pinza y blazer en estampado de rayas diplomáticas, un traje que podemos usar para todo tipo de ocasiones, ya sea para el día a día con unos mocasines, como para ocasiones más especiales con unos stilettos. Otro look de 'vuelta a la rutina' ha sido el de Vicky Martín Berrocal de sudadera azul y jeans, una opción perfecta y cómoda para aquellos días en los que no sepamos qué look escoger, pues, combinado con unos sneakers y quizá una blazer, podremos conseguir un look más elevado y todoterreno. Los looks de vuelta a la rutina siempre nos parecen un poco más sosos, puesto que optamos por colores neutros: blanco, beige, negro, azul, o gris, pero, nada más lejos de la realidad, nuestras tiendas favoritas se han teñido de colores vibrantes este otoño para dar ese toque de luz y originalidad a nuestros looks. Colores como el rojo, el rosa -gracias a la tendencia 'barbiecore'-, el azul klein o incluso en plata. Este último ha sido tendencia los últimos años, sobre todo en pantalones, y es que estos se han posicionado como un must en el armario de toda mujer amante de la moda, pues combina con cualquier prenda de parte de arriba. Anna Padilla es una gran amante de los pantalones plateados, sobre todo de tiro bajo, y es que la hemos visto lucirlo en numerosas ocasiones, como el día de ayer, creando un look perfecto con una camiseta básica blanca y una bomber -la prenda predilecta del entretiempo-, todo de Zara.

Los pantalones de color plata debe de ser un imprescindible en tu armario si tienes un estilo más arriesgado, original y atrevido, ya que se trata de una prenda que captará la atención y será el centro de todas las miradas. ¿Cómo combinar esta prenda? Si quieres hacerte con estos pantalones pero todavía no te atreves, no te preocupes, porque puedes optar por combinarlo con una camisa básica negra o de un color neutro, como ha hecho Anna Padilla y como Pilar de Arce, con pantalón plateado y camisa roja, una opción perfecta ya que el rojo será el tono predilecto de la temporada. Ahora que llega el otoño y bajan las temperaturas, puedes combinar tu pantalón plateado con una bomber, como Anna Padilla, una opción perfecta, muy casual y cómoda. Ella ha creado un look que no ha pasado desapercibido en redes compuesto por los pantalones plateados, una camiseta blanca básica y bomber desgastada. Como toque final, un collar maxi dorado de corazón y unas sneakers. Sin duda, un look perfecto para un concierto con amigos durante el otoño.

Anna Padilla con pantalones plateados @annafpadilla

Los pantalones plateados serán un imprescindible en nuestro armario este otoño.