Así se lleva el terciopelo este invierno: vestidos, pantalones y tops que necesitas en tu armario

Decir que el terciopelo es el tejido más sofisticado del invierno es como decir que el negro nunca pasa de moda: una verdad universal que año tras año se confirma sobre la pasarela y en las calles de todo el mundo. Este tejido, con su tacto suave y su brillo único, tiene ese je ne sais quoi que convierte cualquier prenda en un auténtico imán de miradas. Quizá sea por su aire vintage que nos transporta a épocas de lujo y opulencia, o por su versatilidad, capaz de reinventarse con cada tendencia. Lo cierto es que el terciopelo siempre regresa en invierno, listo para colarse en el armario de cualquier insider.

Como buena fashionista y editora de moda te puedo confirmar que no hay nada más infalible para un look de impacto que un vestido de terciopelo ceñido que resalta las curvas, unos pantalones de este tejido con un corte fluido que aporten elegancia en movimiento, o un top que se lleve todo el protagonismo en la cena de Nochevieja. Y no estoy sola en esta afirmación, las pasarelas de este año, desde Madrid hasta París, han sido un homenaje al terciopelo, demostrando que sigue siendo el rey de la sofisticación. Así que, si este invierno quieres acertar con tus looks, sigue leyendo porque te contamos cómo incluir vestidos, pantalones y tops de terciopelo en tu armario, combinándolos de forma que no solo seas fiel a tu estilo, sino que también marques tendencia.

Vestidos de terciopelo

No hay prenda más asociada al terciopelo que el vestido. Este invierno, los diseños midi con escotes asimétricos o detalles como drapeados y bajos abullonados están marcando la pauta. ¿Buscas un look infalible para las cenas navideñas? Opta por un vestido en tonos joya, como el burdeos, el verde esmeralda o el azul noche, que realzan la riqueza del tejido. Combínalo con unos stilettos minimalistas y accesorios dorados para un resultado sofisticado y elegante. Si prefieres algo más casual, un vestido mini de terciopelo en color negro con unas botas altas te dará un aire moderno sin perder un ápice de glamur.

Vestido terciopelo cut out, de Zara (49,95 euros)

Vestido terciopelo cut out Zara

Vestido corto terciopelo, de Zara (39,95 euros)

Vestido corto terciopelo Zara

Pantalones, faldas y monos de terciopelo

Pero el terciopelo no se limita a los vestidos; pantalones, faldas y monos de este tejido son opciones igual de elegantes y prácticas para invierno. Los pantalones de terciopelo amplios, tipo palazzo, son ideales para un look de lo más sofisticado. Combínalos con una camisa blanca para el día o de satén para la noche. Las faldas, por su parte, se reinventan en cortes midi, perfectas para combinar con botas altas y jerséis de punto fino. Y si lo que buscas es un look con el que no tengas que pensar en combinaciones imposibles, un mono de terciopelo con escote asimétrico o espalda descubierta será tu mejor aliado para eventos especiales.

Falda midi terciopelo, de Zara (25,95 euros)

Falda midi terciopelo Zara

Pantalón largo de terciopelo velvet party, de Yamamay (29,95 euros)

Pantalón largo de terciopelo velvet party Yamamay

Mono terciopelo asimétrico, de Mango (49,99 euros)

Mono terciopelo asimétrico Mango

Tops de terciopelo

Los tops de terciopelo son perfectos para darle un aire especial a cualquier look básico. Este año, los diseños con detalles cut-out, tirantes finos o con escote de pico son los favoritos de las expertas. Combínalos con unos vaqueros de talle alto para un look relajado pero sofisticado, o atrévete con un total look de terciopelo si lo que buscas es arrasar en uno de tus eventos navideños.

Top terciopelo, de Zara (22,95 euros)

Top terciopelo Zara

Top terciopelo tirantes strass, de Mango (22,99 euros)

Top terciopelo tirantes strass Mango

Top terciopelo, de Zara (25,95 euros)

Top terciopelo Zara

Top terciopelo asimétrico, de Mango (19,99 euros)

Top terciopelo asimétrico Mango

Body de manga larga de terciopelo, de Tezenis (16,99 euros)

Body de manga larga de terciopelo Tezenis

Zapatos de terciopelo

Este invierno, los zapatos de terciopelo son la guinda perfecta para cualquier look. Desde zapatos de tacón hasta botines, este tejido transforma cualquier calzado en una pieza de lujo silencioso. Y si buscas algo diferente, unas bailarinas de terciopelo con detalles de lazos serán el complemento 10 que eleve incluso los estilismos más sencillos.

Bailarinas celia-200, de BeFree shoes (89,95 euros)