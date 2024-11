Los vestidos de fiesta que acaban de aterrizar en tienda y que te harán triunfar en Nochevieja

Ha sido empezar a ver que nuestras tiendas favoritas lanzaban sus colecciones de fiesta para este año y tener una necesidad imperiosa de empezar a pensar en el vestido de Nochevieja que estrenaremos este 2024, para toda amante de la moda es bien conocida la tradición de comprar un vestido de fiesta cada año para el 31 de diciembre, quizás en Nochebuena o Navidad reciclamos algo de años pasados, pero no en Nochevieja cuando sentimos que tenemos la excusa perfecta para hacernos con esa prenda que nos haga brillar como nunca y empezar un nuevo año por todo lo alto. No solo tiendas como Zara o Mango nos están poniendo los dientes largos con los vestidos perfectos para terminar el 2024, influencers como Rocío Osorno se han propuesto ser toda la inspiración que necesitamos prefiestas navideñas y te tenemos que confesar que lo está consiguiendo, y como todo lo que comparte la sevillana estamos seguras de que sus recomendaciones para la noche más esperada del año no tardarán en agotarse así que para eso estamos aquí para que como buena mujer precavida consigas tu vestido de Nochevieja antes de que sea demasiado tarde.

Todas sabemos que las lentejuelas siempre son una buena idea de cara a brillar en Nochevieja, pero ¿qué otros diseños van a triunfar este año?, hemos hecho un recorrido virtual por tiendas como Zara, Mango, Massimo Dutti y Stradivarius y sabemos cuáles serán todos los vestidos de fiesta que te harán triunfar en Nochevieja, ¿quieres saber cuáles son? Pues bien, más allá de las omnipresentes lentejuelas que este año veremos sobre todo con cortes asimétricos o cut-outs en el típico dorado, plateado y azul noche, el terciopelo será uno de los grandes triunfadores de estas fiestas, desde su versión en rojo pasión, un básico de Nochevieja donde los haya, pasando por un atrevido verde con estilo animal print (este sería una opción ideal si vas a pasar la última noche del año en un lugar paradisíaco) hasta el clásico negro con detalles sugerentes. A estos se le suman también el acabado satinado, elegante a más poder, en su versión lisa o en dorado desgastado. Detalles como las plumas o el tul tampoco han querido perderse una Nochevieja donde el minimalismo también está encontrando su hueco. Y sin más dilación estos son los 12 vestidos de fiesta que acaban de aterrizar en tienda y que te harán triunfar en Nochevieja.

Vestido midi terciopelo, de Zara (29,95 euros)

Vestido midi con cuello halter de terciopelo en color rojo y espalda descubierta.

Vestido tirantes detalle satinado, de Massimo Dutti (89,95 euros)

Vestido midi con tirantes espaguetti en color dorado y acabado satinado.

Vestido mini lentejuelas, de Zara (39,95 euros)

Vestido corto de manga larga con aberturas laterales y espalda descubierta, forro interior y tejido de lentejuelas en color azulón.

Vestido palabra de honor detalle plumas, de Mango (89,99 euros)

Vestido corto de palabra de honor en color negro y con detalle de plumas blancas y negras en escote.

Vestido midi satinado espalda descubierta, de Zara (29,95 euros)

Vestido midi con escote halter drapeado y espalda descubierto. Acabado satinado y disponible en marrón café, negro, marrón claro y azul noche.

Vestido corto halter lentejuelas, de Stradivarius (35,99 euros)

Vestido corto con cuello halter y espalda descubierta. Tejido de lentejuelas grandes en plateado.

Vestido midi terciopelo hebilla, de Zara (29,95 euros)

Vestido midi sin mangas con cut-outs laterales y abertura frontal, drapeados y detalle de hebilla en la cintura. Tejido terciopelo en color negro.

Vestido terciopelo flecos lentejuelas, de Zara (35,95 euros)

Vestido corto sin mangas y hombreras. Tejido de terciopelo negro con apliques de flecos y lentejuelas.

Vestido halter terciopelo, de Zara (49,95 euros)

Vestido midi con escote halter y acabado pronunciado en forma de pico. Espalda descubierta y diseño con relieve de terciopelo estilo animal print en color verde.

Vestido midi punto bolas, de Zara (49,95 euros)

Vestido midi con escote palabra de honor en color negro con superposición de tejido estilo tul y apliques de bolas metálicas.

Vestido asimétrico lentejuelas, de Zara (39,95 euros)

Vestido midi con escote asimétrico, tirante lateral con brillos dorados y espalda descubierta, abertura frontal y tejido brilli-brilli con minilentejuelas en color plata.