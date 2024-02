Inés Domecq (o la mujer que mejor viste de España) con el vestido de invitada de boda de invierno más sexy, elegante y original

Cuando nombramos a Inés Domecq pensamos siempre en el vestido de invitada de boda más original y, a la vez elegante, que podamos imaginar. De su marca, IQ Collection, Pertenece a dos de las familias más conocidas de nuestro país, como son los Domecq y los Alba (ostenta el título de marquesa de Almenara al estar casada con Javier Martínez de Irujo, nieto de la querida Cayetana de Alba), pero ella ha querido triunfar sin los apellidos, y lo ha conseguido con su estilo y con su firma de moda. Y ahora lo acaba de demostrar con este espectacular vestido de invitada perfecta con un look muy especial y con ese toque andaluz y clásico que tienen todas las prendas de su marca y que han enamorado a todas nuestras famosas. Un diseño formado por un top crop de cuello alto negro con apertura en el abdomen y falda blanca con botones y volantes. Un diseño que por lo que hemos podido saber es de la nueva colección de Roberto Diz junto a IQ Collection.

Hay pocas diseñadoras en España que hayan conseguido lo que esta aristócrata. Y es que Inés Domecq ha logrado algo casi inaudito, posicionarse como una de las marcas más deseadas y admiradas entre la jet set española. Tal ha sido su éxito que incluso la Reina Letizia ya se ha animado a lucir alguno de sus diseños y con notables resultados. Y Carmen Lomana es una de sus mayores fans. Y no nos extraña porque le quedan como un guante sus diseños, desde faldas a vestidos. Pero quizás no es casualidad, y es que antes de crear su propia firma, la Marquesa de Almenara ya coronaba las listas de las mejores vestidas en nuestro país, y su vinculación con la moda le viene de lejos, pues tiene una larga carrera a sus espaldas como estilista y productora. Un vestido de la nueva colección de The IQ Collection que ha estrenado de la mano de Roberto Diz.

Un vestido que Inés Domecq luce a la perfección con todo su estilo que tanto nos gusta a todas con unas sandalias de tiras, maxi pendientes, gafas de sol y un moño .