Así es el traje masculino (pero, con toque inesperado) con el que Clara Chía ha triunfado en una cita deportiva con Gerard Piqué

Hablemos del traje masculino de Clara Chía en la gala del 125 aniversario del Barça. Podemos decir que en las contadas veces que aparece públicamente la pareja de Gerard Piqué siempre damos con una nueva tendencia. Recordemos el vestido corto vaquero para un domingo de Fórmula 1 en verano o los jeans altos de más de 700 euros que combinó con sandalias de tacón. Esta vez, lo ha vuelto a hacer. Ha conseguido que cualquier editora de moda se quede boquiabierta con el look ejecutivo, moderno y favorecedor con el que se ha convertido en la mejor vestida de la velada. Pero antes, pongámonos en contexto. El Fútbol Club Barcelonaha celebrado este viernes noche el 125 aniversario en el Teatro del Liceo de Barcelona, donde han acudido tanto los actuales jugadores del equipo como los que han formado parte de él, como Gerard Piqué. Hemos visto al exfutbolista entrar de la mano de Clara Chía, quien se ha convertido verdaderamente en el foco de todas las miradas gracias a su estilismo, que siempre funciona en estas fechas o para cualquier evento. Bien es cierto que estamos hablando de un traje masculino, pero no de un diseño al uso sin ningún tipo de detalles destacables. Todo lo contrario. Clara Chía se ha decantado por una chaqueta ejecutiva de patrón tradicional, pero con el toque distintivo de la abertura en forma de A en la parte inferior delantera. Está sujeta por un simple botón, que consigue esta estructura de reloj de arena que favorece la silueta de la celebridad. La ha combinado con pantalones anchos a tono junto con zapatos de tacón y joyería con pedrería muy sofisticada, discreta y sutil. Asimismo, ha acompañado el glamur del estilismo con su melena característica, presumiendo de ondas desenfadadas.

Clara Chía ha sabido escoger el look perfecto para acudir a la gala del 125 aniversario del Barça junto con Gerard Piqué. Se trata de una de las alternativas triunfadoras a las que solemos recurrir en los acontecimientos de este calibre o, incluso, para ir a la oficina con mucha personalidad y buen gusto. Es más, la celebridad nos ha ayudado a despejar nuestra indecisión sobre qué looks del día de Navidad podríamos llevar este año. Sin ninguna duda, nos apuntamos esta propuesta estilística que no deja a nadie indiferente y siempre apuesta por la sofisticación combinada con el glamur.

Gerard Piqué y Clara Chía no posaron juntos en la fiesta del FC Barcelona Europa Press

De la misma manera que acabamos de descubrir la blazer perfecta de Teresa Urquijo para las cenas de empresa, ahora nos apuntamos el traje masculino con el que ha brillado Clara Chía en una velada deportiva junto con Gerard Piqué.