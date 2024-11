Teresa Urquijo ha fichado esta blazer perfecta para las cenas de empresa y nosotras sabemos de dónde es

Teresa Urquijo ha fichado la blazer perfecta para las cenas de empresa y nosotras sabemos de dónde es. No cabe duda de que la mujer de Almeida ha seguido los pasos de la Infanta Elena y también ha asistido al evento hípico español más relevante del año, la Madrid Horse Week. Eso sí, mientras que la madre de Victoria Federica nos ha deleitado con la camisa de rayas esencial en cualquier fondo de armario, Teresa Urquijo nos ha aclarado cuál será el esencial perfecto para estas citas navideñas. Porque estamos en el momento más acertado para nutrirnos de inspiración de las propuestas estilísticas de las mujeres que más saben de moda con la intención de dar con los looksde invitada más idóneos. No solamente para las cercanas cenas de empresa, sino que también para las veladas de Nochebuena o Nochevieja. Pues bien, esta vez hemos visto a una Teresa Urquijo presumiendo de la blazer clásica, pero con toque en tendencia, de marca española que ha estrenado en dicho acontecimiento. Se trata de una blazer confeccionada en una mezcla de lana elástica combinada con cachemira para mayor suavidad. Uno de los detalles más sofisticados que ha llamado la atención es el efecto terciopelo protagonizado en las solapas, los puños y los bolsillos. Aunque Teresa Urquijo se haya decantado por la tonalidad en verde botella (una de las más socorridas durante estas fechas), también la podrás encontrar en burdeos, marino y violeta. Ahora bien, si tenías alguna mínima duda sobre hacerte con ella o no, te la vamos a resolver enseguida, puesto que ahora mismo está rebajada de 310 euros a 202 euros. Toda una ganga que también podremos utilizar durante todo 2025 para los looks de oficina.

En menos de dos semanas, Teresa Urquijo no ha parado de poner de moda diferentes ítems del sector de la moda. Recordemos las zapatillas deportivas en rosas de la firma On o el bolso de estilo bohemio que tan en sintonía está con las tendencias de otoño-invierno 2024/25. Ahora, se ha separado de la faceta más casual para ser toda una fuente de inspiración en relación con los looksde cenas de empresa. Se trata de una blazer tan clásica, pero a la vez moderna, con la que no hay margen de error. Ofrece un respiro sofisticado, así como combina con distintas alternativas: desde con vestidos largos de efecto terciopelo hasta con jerséis de cuello alto y vaqueros rectos en negro. Lo que tenemos claro ahora mismo es que se ha convertido en todo un esencial de fondo de armario perfecto para estas fechas.

Teresa Urquijo. Gtres

Blazer con detalles en terciopelo, de Charlotte Blaz (202 euros)

Blazer con detalles en terciopelo. Charlotte Blaz

Añadimos a nuestra colección de inspiración para looksde cenas de empresa esta blazer de marca española con la que ha triunfado Teresa Urquijo.