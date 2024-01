Aunque ahora te niegues, este invierno 2024 vas a acabar llevando un bolso de borreguito

Con la llegada del nuevo año, son muchas de nuestras tiendas favoritas que han incluido ya todas las nuevas tendencias de moda que este 2024 tiene por ofrecer. Si bien es cierto que algunas tendencias del 2023 quedarán en el olvido, como por ejemplo las chaquetas cropped, los pantalones pitillo o el calzado terminado en punta, son muchas las tendencias que prometen abrirse un hueco en nuestro armario. En este sentido, sabemos que los pantalones cargo serán un imprescindible, así como los jerséis de escote bardot, una pieza de fondo de armario tan sexy y elegante que podrás usar tanto para el día a día como para ocasiones más especiales. Sin lugar a dudas, si nos paramos a pensar en el tejido estrella de cada invierno, nos damos cuenta de que el tejido de borreguito se posiciona como el más usado pues, además de ser calentito y abrigarte aquellos días más frío, se adapta a cada look, dando ese toque 'cozy' y 'comfy'. Laura Matamoros y su chaqueta de borreguito triunfó en Instagram, consiguiendo casi agotar en horas esta prenda tan invernal. Así, y dado que este tejido es un imprescindible en nuestro armario este invierno 2024, nuestras tiendas favoritas han lanzado su propuesta de bolsos en tejido de borreguito.

¿Cómo llevar un bolso de borreguito para cada ocasión? De primeras, podemos pensar que este bolso está destinado a looks más casuales y cómodos y ser combinado con unos pantalones tipo chándal y un jersey de lana de corte oversize. Sin embargo, al ser un tejido tan versátil y sencillo, se ajusta a todo tipo de looks, siendo la pieza clave de cada look que llevemos. Por ejemplo, para crear looks de oficina, podemos llevar nuestro bolso de borreguito beige con un conjunto de pantalón de pinza y chaqueta de corte oversize en azul marino, así como una camisa romántica blanca y, como toque final, unas bailarinas plateadas. El bolso será el protagonista del look, pese a que las bailarinas les dará ese extra de tendencia y originalidad a los días más grises. Para ocasiones especiales, como una cena informal con amigas, siempre puedes combinar este bolsito con el clásico 'little black dress' y unas botas cowboy negras. Sin más que añadir, te enseñamos algunos de los bolsos de borreguito que puedes encontrar actualmente en tiendas y que, posiblemente, estén de rebajas el próximo 7 de enero.

Bolso efecto pelo con cadena, de Parfois (23.99 euros)

Bolso efecto pelo Parfois

Bolso de mano, de Bash (206,50 euros)

Bolso de mano Bash

Shopper efecto pelo, de Parfois (25.99 euros)

Shopper efecto pelo Parfois

Bolso hombro borreguillo, de Zara (25,95 euros)

Bolso hombro borreguillo Zara

Mini shopper troquelado, de Zara (39,95 euros)

Mini shopper troquelado Zara

Hazte con un bolso de borreguito este invierno para ir en tendencia y, además, aportar ese toque 'cozy' a tus looks más básicos.