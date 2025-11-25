Ayuso se rinde al vestido bicolor de Vicky Martín Berrocal que más estiliza por 195 euros

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a tirar de uno de sus grandes comodines de estilo: la moda española firmada por Vicky Martín Berrocal. En la gala del X aniversario de El Español, celebrada en el Palacio de Cibeles, la política escogió un vestido bicolor de la firma Victoria que confirma hasta qué punto ha convertido esta marca en su aliada para las grandes citas nocturnas de la agenda madrileña.

El vestido bicolor de Victoria que mejor sienta a Ayuso

El diseño pertenece a la colección de otoño-invierno de Victoria, de Vicky Martín Berrocal, y responde al modelo Capella, uno de los más reconocibles de la casa. Se trata de un vestido de punto elástico bicolor, con el cuerpo en negro y la parte central y la falda en un tono camel cálido que ilumina el rostro y estiliza la figura gracias al famoso efecto color block.

El vestido de Ayuso. Gtres

El escote a la caja y las mangas largas aportan sobriedad, mientras que las hombreras muy marcadas dibujan unos hombros potentes, con forma ligeramente picuda, que elevan visualmente la silueta y afinan la cintura. El patrón está lleno de cortes estratégicos que convergen en un nudo frontal a la altura del abdomen. Desde ahí, un drapeado en la falda cae hacia los costados y crea el conocido efecto “vientre plano” que tantas mujeres buscan en un vestido de noche.

De largo midi y completamente ceñido al cuerpo, el vestido acompaña las curvas sin marcar de más gracias al tejido de punto, que combina sujeción y comodidad. Ayuso lo remata con unos salones negros de tacón fino y joyas muy discretas, dejando todo el protagonismo al juego de volúmenes del propio diseño.

Un vestido de 195 euros que funciona como fondo de armario

Más allá de lo bien que le sienta a la presidenta, el modelo Capella tiene una ventaja clave: su precio, 195 euros, que lo coloca en esa franja aspiracional pero todavía “alcanzable” para muchas invitadas. Es un vestido que puede funcionar igual de bien en una gala institucional que en una boda de tarde, una cena de Navidad de empresa o una fiesta especial.

Vestido. Victoria

El color camel en la parte central favorece especialmente a pieles claras y medias, pero el contraste con el negro hace que el resultado sea sofisticado y muy fotogénico. Además, el largo a media pierna permite combinarlo tanto con salones clásicos como con sandalias minimalistas de tacón fino, e incluso con botas altas para restarle formalidad en un evento menos rígido.

Para las mujeres +40, la combinación de manga larga, escote cerrado y drapeado estratégico lo convierte en una pieza muy interesante: cubre brazos, no marca la zona del estómago y mantiene un punto de sensualidad gracias a la silueta ajustada.

La alianza de estilo entre Isabel Díaz Ayuso y Vicky Martín Berrocal

No es la primera vez que Isabel Díaz Ayuso confía en Victoria, la marca de Vicky Martín Berrocal, para un acto de alto perfil. Cuando su agenda exige un estilismo rotundo –ya sea un acto institucional al caer la tarde o una cita religiosa y solemne– la presidenta recurre una y otra vez a los vestidos de la diseñadora onubense.

Esta alianza se ha ido consolidando con los años: mientras en su día a día Ayuso alterna firmas low cost como Zara, Mango o Sfera, en las noches importantes deja el protagonismo a Victoria. Vicky Martín Berrocal conoce al milímetro su cuerpo y su estilo, y diseña para ella vestidos pensados para realzar hombros, marcar cintura y lograr una imagen poderosa, muy acorde con su papel político.

Con este último look bicolor, Isabel Díaz Ayuso no solo firma uno de sus mejores vestidos de noche de la temporada, sino que confirma que la moda española sigue siendo su mejor herramienta para destacar en la alfombra roja madrileña. Y lo hace con una pieza que muchas lectoras podrán sumar a su propia lista de deseos.