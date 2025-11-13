Ayuso confirma la vuelta de la pana con el pantalón que más estiliza este invierno (hasta en la oficina)

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a demostrar que un acto institucional no está reñido con la moda. Este jueves, durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, la presidenta ha apostado por un look tan profesional como estiloso, donde los tonos burdeos y ciruela se convierten en los verdaderos protagonistas de la mañana. Una combinación muy característica en su armario, pero que esta vez llega con un giro marcadamente tendencia.

La pieza superior es un jersey de cuello cisne en burdeos profundo, ajustado y de punto fino. Este tipo de básicos siempre han jugado un papel clave en su estilo, ya que aportan sobriedad, estilizan la figura y funcionan como lienzo perfecto para elevar otras prendas sin restar formalidad. Ayuso sabe que estos tonos intensos funcionan especialmente bien en invierno, porque iluminan el rostro y proyectan presencia sin caer en excesos.

La pana vuelve con fuerza y Ayuso lo confirma

Pero si hay un protagonista claro del look es el pantalón de pana. La presidenta ha recuperado unos pantalones de pana ancha en tono ciruela, de cinturilla alta, pinzas marcadas y tejido con cuerpo. Un diseño que combina confort, estructura y ese punto retro que se ha convertido en tendencia absoluta esta temporada. La pana, que hace unos años parecía relegada al armario más clásico, regresa con fuerza y está presente en colecciones de firmas como Zara, Massimo Dutti, Sandro o Sézane.

Pleno de la Asamblea de Madrid Mariscal Agencia EFE

En este look, la pana aporta textura, volumen y un acabado sofisticado que renueva completamente el conjunto. Además, la silueta de pierna amplia es una de las que mejor estilizan: alarga visualmente la figura y crea un efecto mucho más elegante que los cortes más estrechos. Ayuso, que suele apostar por patrones favorecedores y prácticos, demuestra una vez más que sabe elegir prendas que suman estilo sin renunciar a la comodidad.

Un estilismo perfecto para una mañana institucional

El resultado final es un look que funciona a la perfección en clave office. La combinación entre burdeos y ciruela es cálida, sofisticada y muy adecuada para el contexto institucional. Ayuso evita los estampados y se decanta por bloques de color rotundos, logrando un equilibrio ideal entre sobriedad y tendencia. La elección de la pana no solo es un acierto estilístico, sino también un guiño a las texturas de invierno que más veremos en los próximos meses.

En cuanto al beauty look, la presidenta mantiene su estética habitual: melena suelta ligeramente ondulada, maquillaje natural y labios en un tono rosado que acompaña muy bien la gama cromática del outfit. Un acabado discreto y coherente que refuerza ese aire elegante y profesional que marca su imagen pública.

La confirmación de una tendencia clave del invierno

Con esta aparición en la Asamblea, Ayuso confirma que la pana ha vuelto para quedarse. Es cálida, estiliza, combina con básicos y aporta una profundidad visual que convierte cualquier look de oficina en una propuesta mucho más interesante. La presidenta demuestra que incorporar tejidos tendencia no está reñido con vestir de forma institucional, y que un buen pantalón de pana puede convertirse en el aliado perfecto para el día a día invernal.