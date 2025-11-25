Doña Sofía, reina de estilo: rescata su traje rojo más favorecedor de Alejandro de Miguel

La Reina Sofía ha vuelto a demostrar que el estilo no entiende de edad ni de tendencias pasajeras. Para presidir en Madrid la entrega del Premio Internacional Príncipe Talal para el Desarrollo Humano, doña Sofía ha tirado de fondo de armario y ha recuperado uno de sus conjuntos más aplaudidos: un traje rojo del diseñador español Alejandro de Miguelque ya llevó a principios de año y que le sienta como un guante. Un gesto de moda consciente, elegante y muy en línea con su manera de entender la sobriedad y la sostenibilidad.

El traje rojo que doña Sofía guarda como un tesoro

El look de la Reina Sofía se construye sobre un conjunto monocromático en rojo compuesto por una blazer y un pantalón de corte recto. La chaqueta, ligeramente entallada y con cierre frontal sencillo, tiene ese patrón impecable que estiliza la figura sin resultar rígido. Pero el verdadero golpe de efecto está en los puños acolchados con brillos, trabajados a modo de rombos, que funcionan como unas “mangas joya” y elevan el traje al terreno de la alta costura.

La reina Sofía reaparece impecable tras su encuentro con el rey Juan Carlos Europa Press

El pantalón, del mismo tono, presenta esa línea limpia que tanto favorece a doña Sofía y que resulta perfecta para mujeres que buscan comodidad sin renunciar a la presencia. En los laterales se aprecia una banda adornada también con detalles brillantes, un guiño muy discreto a las lentejuelas que ilumina la silueta sin excesos. El resultado es un dos piezas sofisticado, muy reconocible dentro del universo de Alejandro de Miguel, uno de los creadores de cabecera de la madre del Rey Felipe VI.

Detalles de moda que rejuvenecen cualquier look +70

Fiel a su estilo, la Reina Sofía ha rematado el conjunto con una selección de joyas clásicas que le aportan luz al rostro: un collar corto de perlas, pendientes a juego y varias pulseras y anillos que se han convertido en inseparables de sus apariciones públicas. En la solapa de la blazer no han faltado los broches, otro de sus sellos personales, que añaden un toque institucional pero también muy femenino.

En los pies, doña Sofía ha apostado por unos zapatos en tono dorado suave, de horma cómoda y puntera redondeada, perfectos para aguantar actos largos sin perder elegancia. Y, para salir al exterior, ha sumado una capa o chal del mismo rojo intenso, creando un efecto de bloque de color que estiliza al máximo y resulta muy favorecedor para las pieles maduras.

ENTREGA DEL PREMIO INTERNACIONAL PRÍNCIPE TALAL PARA EL DESARROLLO HUMANO Kiko Huesca Agencia EFE

Más allá del protocolo, este estilismo vuelve a recordar por qué doña Sofía es una referencia de estilo para las mujeres de más de 70 años: apuesta por patrones impecables, colores vibrantes que aportan vida y pequeños destellos de brillo situados estratégicamente, lejos de cualquier exceso.

Un look solidario y perfecto para los actos de invierno

El escenario no podía ser más acorde con el mensaje del estilismo. La Reina Sofía ha presidido la ceremonia en la que se reconocen proyectos que impulsan el desarrollo humano y mejoran la vida de comunidades vulnerables, especialmente en países en desarrollo. Un acto de fuerte carga solidaria para el que ha escogido un look igualmente comprometido: volver a lucir una pieza que ya tenía en su armario, demostrando que repetir traje es, hoy más que nunca, un gesto responsable.

Este dos piezas rojo de Alejandro de Miguel se confirma así como uno de los “uniformes” más infalibles de doña Sofía para los grandes acontecimientos de invierno: abriga sin resultar pesado, se adapta a diferentes escenarios (de un auditorio a un hotel de lujo) y se mantiene tan vigente ahora como la primera vez que lo estrenó.

Con este nuevo acto en Madrid, la Reina Sofía se consolida, una vez más, como reina de estilo: fiel a los diseñadores españoles, defensora del reciclaje de prendas y ejemplo de cómo la elegancia clásica puede seguir marcando la pauta en la agenda real.