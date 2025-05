Ayuso recupera su vestido andaluz que estrenó en Perú (pero con gabardina) para un desayuno en Madrid

Isabel Díaz Ayuso ha empezado la semana de San Isidro en Madrid con el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, y recuperando el vestido de firma sevillana en azul noche que estrenó en Perú a principios de 2025. Un estilismo de esos de invitada perfecta con los que la presidenta madrileña siempre nos conquista.

Y nosotras solo nos hemos podido fijar en en su look con este maravilloso vestido de Vogana. Porque hay una marca ‘made in Spain’ capaz de infiltrarse en el mundo de la política, en la monarquía y en el exigente armario de las estrellas del cine patrio. Hablamos de Vogana, la firma de moda española creada por Carmen de la Puerta siguiendo como sus máximas la calidad y la constante innovación que hasta la Reina Letizia tiene en su armario, y que también Ayuso. Una de las claves de las firmas que ahora triunfan es que no sea sólo el diseño el epicentro de cada creación, sino también las condiciones laborales justas y la apuesta por tejidos de calidad confeccionados en el lugar de origen de la marca. Por eso Vogana apuesta por las telas y materias primas fabricados íntegramente en España.

El vestido sevillano que Ayuso combina con gabardina de ante

Un vestido que definen así en la web de la firma. "Vestido midi detalle lazo. Escote a la caja, manga corta ranglán y detalle en forma de banda. Corte en la cintura y falda con vuelo. Cuenta con forro interior y cierre en la espalda con cremallera invisible". ¿La mala noticia? Que Ayuso lo estrenó en enero en Perú, y costaba 185 euros, pero ya se ha agotado. De nombre Cata, es un vestido confeccionado en un tejido de poliéster 100% en el tono más elegante de la paleta cromática, el azul royal. Presenta un escote a la caja, manga corta de diseño ranglán con detalle en forma de banda, corte en la cintura, falda con vuelo, largo midi, forro interior y cierre en la espalda con cremallera invisible.

Ayuso participa en un desayuno informativo sobre la futura Ley de enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia Europa Press

Un vestido que Isabel Díaz Ayuso ha combinado con la gabardina de ante que estrenó junto a la Reina Letizia el pasado viernes para celebrar el centenario de la Feria del Libro.