El bañador cut out y cuello halter de Pilar Rubio es todo lo que necesitamos para los últimos días de vacaciones

Pilar Rubio está pasando los últimos días de verano frente al mar con su familia y amigos. Sin duda, en los últimas semanas hemos podido ver cómo nuestras influencers favoritas están diciendo adiós a sus vacaciones en lugares paradisiacos, dejándonos ver sus propuestas de moda de baño más icónicas y en tendencia. Es el caso, por ejemplo, Tamara Falcó con un bikini rosa que sigue la línea de la tendencia más viral del momento, la tendencia 'barbiecore'. El bikini en cuestión es un modelo muy básico y elegante perfecto para tomar el sol, ya que su diseño hace que el bronceado quede uniforme por toda la piel. Otro bikini que ha arrasado en redes es el bikini de María Pombo, una pieza de baño de diseño triangular en tonos flúor naranja y rosa que, por sus tonos vibrantes, potencia el bronceado de la piel, potenciándolo. Sin embargo, el bikini no es la única opción que podemos lucir en nuestras vacaciones en la playa o los días en la piscina, pues los bañadores son perfectos por su comodidad y porque, además, estilizan el cuerpo. María Fernández Rubíes nos mostraba durante sus vacaciones de verano junto a su familia en Conil, Cádiz, su propuesta de bañador 'cut out' también en rosa, y es que ella no es la única que ha dejado sin palabras a todas sus seguidoras, pues Pilar Rubio conquistaba las redes hace unos días con un bañador de lo más clásico y sencillo, un modelo imprescindible en nuestro armario cada verano. Ella, que sigue de vacaciones, nos ha dejado en sus redes otra propuesta de bañador, esta vez más en tendencia al tratarse de un modelo 'cut out' y de cuello halter.

Los bañadores son perfectos en verano porque son muy versátiles, ya que podemos llevarlos a modo body y convertir una prenda de baño en un look de lo más elegante y sencillo añadiendo un pantalón de pinza o una falda midi de lino de tipo pareo. Rocío Osorno ha hecho esta transición de look en numerosas ocasiones, aunque ella ha preferido crear looks para alargar la noche en el chiringuito de moda a partir de un bikini, como por ejemplo este bikini de crochet que Rocío Osorno combinó con unos pantalones de pinza negros durante sus vacaciones en Ibiza, o este otro bañador 'cut out' que Violeta Mangriñán lucía hace algunas temporadas, un modelo amarillo mostaza que sienta fenomenal cuando nuestra piel se vuelve más bronceada. Pilar Rubio es una gran amante de los bañadores, como hemos podido comprobar en sus redes sociales, y en el día de ayer nos lo volvía a demostrar con un bañador en color topo de cuello halter y con aperturas en ambos costados. Un modelo precioso que ella ha combinado con un kimono en el mismo tono, creando así un look de lo más sexy, arriesgado y perfecto para una tarde en el chiringuito de moda de las playas españolas.

Bañador alía, de Selmark lingerie (59,46 €)

Bañador alía Selmark lingerie

Sin duda, se trata de un bañador perfecto con el que poner fin a las vacaciones de verano.